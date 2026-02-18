JPMORGAN stuft Nestle auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle mit Blick auf Änderungen im Verwaltungsrat auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Diese kämen eher einer Weiterentwicklung gleich als einem Schrittwechsel, schrieb Celine Pannuti in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Frühere Änderungen bei Konsumgüterherstellern wie Danone und Unilever seien tiefgreifender gewesen./rob/bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 18:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 18:45 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 86,76EUR auf Lang & Schwarz (18. Februar 2026, 21:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: Nestle

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

