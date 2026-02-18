Devisen
Euro weitet Verluste zum US-Dollar aus
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Mittwoch im späten US-Devisenhandel weiter nachgegeben. Erstmals seit fast zwei Wochen fiel die Gemeinschaftswährung unter die Marke von 1,18 US-Dollar. Zuletzt notierte sie bei 1,1785 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1845 (Dienstag: 1,1826) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8442 (0,8455) Euro gekostet.
Die US-Notenbank Fed betonte im Protokoll ihrer Sitzung von Ende Januar die inflationären Risiken. Einige Notenbanker hätten bei dem Treffen darauf hingewiesen, dass die Fed die Leitzinsen erhöhen könnte, sollte die Inflation über den Erwartungen der Fed liegen./bek/he
Interessante Frage. Ich persönlich versuche mich da weniger von den "News" treiben zu lassen, da die Aussagen der Akteure auch viel Interpretationsspielraum bieten. So auch im letzten Absatz "wir fragen uns ... während wir hoffen ..." dieser Übersetzung einer Reuters-Meldung:
Der Bericht zeigte, dass der US-Verbraucherpreisindex im Jahresvergleich um 2,4 % gestiegen ist – etwas unter der von Reuters befragten Ökonomen erwarteten Zunahme von 2,5 %. Diese Nachricht verstärkte die Wetten darauf, dass die Federal Reserve in diesem Jahr mindestens zwei Zinssenkungen vornehmen wird.
Die Daten folgten auf einen überraschend starken US-Arbeitsmarktbericht vom Mittwoch. Die Fed hatte im vergangenen Monat ihren Leitzins (Übernacht-Zins) im Bereich von 3,50 % bis 3,75 % belassen.
Tim Holland, Chief Investment Officer bei Orion, sagte, der US-Verbraucherpreisindex liege nun deutlich näher am langfristigen Inflationsziel der Fed von 2 % als an 3 %.
EUR/USD Prognosen Update
In der vergangenen Woche hat der Kurs weitere Verluste abgefangen und konnte diese Tendenz in einen (aus Eurosicht ;) ) freundlichen Wochenauftakt umwandeln. Zunächst bietet das Vorjahreshoch jedoch Widerstand, wobei mögliche Impulse aus den US-Wirtschaftsdaten dem Währungspaar am heutigen Mittwoch weiteren Auftrieb geben könnten.
Mögliche Tagesspanne: 1,1880 bis 1,1980
Nächste Widerstände: 1,2082 | 1,2349
Wichtige Unterstützungen: 1,1918 | 1,1874 = Vorwochenhoch | 1,1830 | 1,1766 = Vorwochentief