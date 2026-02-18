Hamburger Hafen und Logistik AG: Solides Wachstum trotz Unsicherheiten – Einmaleffekte belasten Jahresüberschuss
2025 verzeichnete die HHLA deutliche Zuwächse bei Umsatz und Ergebnis – dennoch bleibt der Jahresüberschuss hinter dem Vorjahr zurück und eine Dividende fällt aus.
Foto: Jonas Walzberg - dpa
- Der Umsatz der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) stieg im Geschäftsjahr 2025 um 9,9 % auf 1.756 Mio. Euro
- Das Betriebsergebnis (EBIT) erhöhte sich um 19,5 % auf 161 Mio. Euro
- Der Jahresüberschuss nach Anteilen anderer Gesellschafter wurde durch steuerliche Einmaleffekte stark auf 10 Mio. Euro gedrückt (Vorjahr: 33 Mio. Euro)
- Im Teilkonzern Hafenlogistik stiegen Umsatz um 10,1 % auf 1.719 Mio. Euro, EBIT um 22,8 % auf 145 Mio. Euro
- Aufgrund der steuerlichen Belastungen wird für das Geschäftsjahr 2025 keine Dividende für die A-Aktie vorgeschlagen
- Der Jahresüberschuss im Immobilienbereich sank auf 9 Mio. Euro, nach 10 Mio. Euro im Vorjahr, trotz gestiegener Mieterlöse
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Hamburger Hafen und Logistik ist am 26.03.2026.
Der Kurs von Hamburger Hafen und Logistik lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 22,950EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
