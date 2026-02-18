    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHamburger Hafen und Logistik AktievorwärtsNachrichten zu Hamburger Hafen und Logistik
    HHLA wächst trotz Unsicherheiten – Einmaleffekte drücken Jahresüberschuss

    Trotz deutlichen Wachstums bei Umsatz, EBIT und Transportvolumen wird das Geschäftsjahr 2025 von steuerlichen Sondereffekten und einer ausbleibenden Dividende geprägt.

    Foto: Jonas Walzberg - dpa
    • Der Umsatz der HHLA stieg im Geschäftsjahr 2025 um 9,9 % auf 1.756 Mio. Euro, das Betriebsergebnis (EBIT) erhöhte sich um 19,5 % auf 161 Mio. Euro.
    • Der Jahresüberschuss nach Anteilen anderer Gesellschafter wurde durch steuerliche Einmaleffekte stark belastet und beträgt 10 Mio. Euro, im Vorjahr 33 Mio. Euro.
    • Aufgrund der steuerlichen Belastungen wird für die A-Aktie keine Dividende für 2025 vorgeschlagen.
    • Der Containerumschlag stieg um 5,4 % auf 6.295 Tsd. TEU, das Transportvolumen im Intermodal-Segment erhöhte sich um 10,9 % auf 1.982 Tsd. TEU.
    • Das Segment Hafenlogistik verzeichnete Umsatzerlöse von 1.719 Mio. Euro (+10,1 %) und ein EBIT von 145 Mio. Euro (+22,8 %), der Jahresüberschuss liegt bei 1 Mio. Euro.
    • Das Immobiliensegment erzielte einen Umsatz von 46 Mio. Euro, das EBIT sank um 4,4 % auf 15 Mio. Euro, der Jahresüberschuss beträgt 9 Mio. Euro.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Hamburger Hafen und Logistik ist am 26.03.2026.

    Der Kurs von Hamburger Hafen und Logistik lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 22,950EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.


    Hamburger Hafen und Logistik

    ISIN:DE000A0S8488WKN:A0S848





    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
