Merz will Klarnamen im Internet sehen

TRIER (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will die weit verbreitete Anonymität im Internet beenden. "Ich möchte Klarnamen im Internet sehen. Ich möchte wissen, wer da sich zu Wort meldet", sagte Merz am Abend beim politischen Aschermittwoch der rheinland-pfälzischen CDU in Trier. "Wir stellen uns in der Politik auch mit Klarnamen und offenem Visier einer Auseinandersetzung in unserer Gesellschaft. Dann erwarte ich das auch von allen anderen, die sich kritisch mit unserem Land und unserer Gesellschaft auseinandersetzen."

Die Verfechter der Anonymität im Internet seien "häufig genug Leute, die im Schatten der Anonymität größtmögliche Transparenz von anderen fordern", kritisierte Merz.