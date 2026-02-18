JPMorgan belässt Nestle auf 'Neutral' - Ziel 90 Franken

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 87,07 auf Lang & Schwarz (18. Februar 2026, 21:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um +0,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,31 %.

Die Marktkapitalisierung von Nestle bezifferte sich zuletzt auf 224,25 Mrd..

Nestle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,71CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 90,00CHF was eine Bandbreite von -14,98 %/+3,41 % bedeutet.