Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 18.02.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.02.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Amazon
Tagesperformance: +2,32 %
Platz 1
Performance 1M: -17,19 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon
Im wallstreetONLINE‑Forum dominiert Sorge über Amazons angekündigte 200 Mrd. USD CapEx, was kurzfristigen Abverkauf (mehrere Verlusttage, BOS
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Amazon eingestellt.
Goldman Sachs Group
Tagesperformance: +2,14 %
Platz 2
Performance 1M: -6,73 %
Walt Disney
Tagesperformance: +2,11 %
Platz 3
Performance 1M: -7,26 %
Salesforce
Tagesperformance: +2,09 %
Platz 4
Performance 1M: -20,55 %
3M
Tagesperformance: -2,02 %
Platz 5
Performance 1M: -1,27 %
