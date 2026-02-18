Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 18.02.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.02.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Shopify
Tagesperformance: +8,08 %
Platz 1
Performance 1M: -28,71 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: +7,80 %
Platz 2
Performance 1M: -22,49 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +7,07 %
Platz 3
Performance 1M: -35,13 %
CoStar Group
Tagesperformance: +7,02 %
Platz 4
Performance 1M: -31,34 %
Micron Technology
Tagesperformance: +5,47 %
Platz 5
Performance 1M: +7,11 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: +4,66 %
Platz 6
Performance 1M: -21,18 %
Roper Technologies
Tagesperformance: +4,29 %
Platz 7
Performance 1M: -26,02 %
Western Digital
Tagesperformance: +4,22 %
Platz 8
Performance 1M: +37,30 %
Dexcom
Tagesperformance: +4,03 %
Platz 9
Performance 1M: -0,95 %
Booking Holdings
Tagesperformance: +3,93 %
Platz 10
Performance 1M: -21,01 %
Thomson Reuters
Tagesperformance: +3,87 %
Platz 11
Performance 1M: -34,69 %
Intuit
Tagesperformance: +3,79 %
Platz 12
Performance 1M: -32,25 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: +3,55 %
Platz 13
Performance 1M: +13,02 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: +3,34 %
Platz 14
Performance 1M: +2,13 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: +3,15 %
Platz 15
Performance 1M: +12,67 %
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: +2,95 %
Platz 16
Performance 1M: -33,32 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: +2,93 %
Platz 17
Performance 1M: -8,51 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: +2,93 %
Platz 18
Performance 1M: -25,81 %
Synopsys
Tagesperformance: +2,91 %
Platz 19
Performance 1M: -17,51 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: -2,91 %
Platz 20
Performance 1M: +0,98 %
Applied Materials
Tagesperformance: +2,85 %
Platz 21
Performance 1M: +7,03 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -2,68 %
Platz 22
Performance 1M: -3,50 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -2,55 %
Platz 23
Performance 1M: -27,55 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt ein vorsichtig-bis-negatives Anlegerbild zu MicroStrategy (A): Saylor‑Haltung („hält bis 8k“) wird als Risiko für ein langsames Abwärtsszenario (3–4 Monate) genannt. Gleichzeitig wird MSTR als liquider, institutional akzeptierter BTC‑Proxy mit Hebelwirkung und hoher Optionsliquidität verteidigt. Einige Nutzer sehen begrenztes BTC‑Upside; ein Poster nennt 67 € als möglichen Bottom/1. Tranche. Kursentwicklung 14 Tage: kein Prozentwert angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.
T-Mobile US
Tagesperformance: -2,01 %
Platz 24
Performance 1M: +15,76 %
