Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 18.02.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.02.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Global Payments
Tagesperformance: +16,58 %
Platz 1
Performance 1M: +8,63 %
Garmin
Tagesperformance: +9,78 %
Platz 2
Performance 1M: +18,90 %
MGM Resorts
Tagesperformance: +9,39 %
Platz 3
Performance 1M: -4,08 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: +7,92 %
Platz 4
Performance 1M: -22,49 %
CBRE Group Registered (A)
Tagesperformance: +7,53 %
Platz 5
Performance 1M: -19,53 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +7,34 %
Platz 6
Performance 1M: -35,13 %
CoStar Group
Tagesperformance: +7,00 %
Platz 7
Performance 1M: -31,34 %
Moody's
Tagesperformance: +6,97 %
Platz 8
Performance 1M: -23,19 %
Moderna
Tagesperformance: +6,60 %
Platz 9
Performance 1M: +2,73 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna
Auf wallstreetONLINE überwiegt technische Zuversicht: Händler erwarten kurzfristig ein Gap‑Close (u.a. 44–47$) mit möglichem anschließenden Ausbruch; gehandeltes Volumen (~450k bis ~1 Mio) wird als substanzielle Unterstützung gesehen. Teilweise kurzzeitiger Verkaufsdruck. Fundamental positiv: FDA nahm BLA für mRNA‑1010 an (PDUFA 05.08.2026). 14‑Tage‑Kursveränderung wurde nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.
Block (A)
Tagesperformance: +6,06 %
Platz 10
Performance 1M: -24,18 %
Leidos Holdings
Tagesperformance: +6,01 %
Platz 11
Performance 1M: -18,70 %
Insulet
Tagesperformance: +5,92 %
Platz 12
Performance 1M: -14,84 %
Micron Technology
Tagesperformance: +5,70 %
Platz 13
Performance 1M: +7,11 %
Molina Healthcare
Tagesperformance: +5,47 %
Platz 14
Performance 1M: -30,63 %
APA Corporation
Tagesperformance: +5,47 %
Platz 15
Performance 1M: +9,69 %
Baxter International
Tagesperformance: +5,25 %
Platz 16
Performance 1M: +0,99 %
First Solar
Tagesperformance: +5,21 %
Platz 17
Performance 1M: -9,14 %
Hormel Foods
Tagesperformance: +5,01 %
Platz 18
Performance 1M: -5,50 %
Centene
Tagesperformance: +4,75 %
Platz 19
Performance 1M: -12,29 %
FactSet Research Systems
Tagesperformance: +4,71 %
Platz 20
Performance 1M: -35,60 %
Crown Castle
Tagesperformance: -4,44 %
Platz 21
Performance 1M: -1,51 %
Genuine Parts
Tagesperformance: -3,62 %
Platz 22
Performance 1M: -14,35 %
American Tower
Tagesperformance: -3,16 %
Platz 23
Performance 1M: +3,85 %
SBA Communications Registered (A)
Tagesperformance: -3,09 %
Platz 24
Performance 1M: +3,27 %
Zebra Technologies (A)
Tagesperformance: -2,98 %
Platz 25
Performance 1M: +1,66 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: -2,91 %
Platz 26
Performance 1M: +0,98 %
Emcor Group
Tagesperformance: -2,81 %
Platz 27
Performance 1M: +13,29 %
Equinix
Tagesperformance: -2,68 %
Platz 28
Performance 1M: +16,22 %
Carrier Global Corporation
Tagesperformance: -2,64 %
Platz 29
Performance 1M: +16,03 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -2,63 %
Platz 30
Performance 1M: -3,50 %
Nisource
Tagesperformance: -2,53 %
Platz 31
Performance 1M: +5,54 %
AT&T
Tagesperformance: -2,40 %
Platz 32
Performance 1M: +19,68 %
Welltower
Tagesperformance: -2,30 %
Platz 33
Performance 1M: +11,02 %
Expand Energy Corporation
Tagesperformance: -2,25 %
Platz 34
Performance 1M: -3,23 %
Eaton
Tagesperformance: -2,21 %
Platz 35
Performance 1M: +11,60 %
Iron Mountain
Tagesperformance: -2,10 %
Platz 36
Performance 1M: +11,14 %
Public Service Enterprise Group
Tagesperformance: -2,05 %
Platz 37
Performance 1M: +8,06 %
T-Mobile US
Tagesperformance: -2,03 %
Platz 38
Performance 1M: +15,76 %
