    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Merz fordert Mentalitätswechsel

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Zusammen ins Rad packen'

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz fordert Mentalitätswechsel: mehr Leistung.
    • Gegen Lifestyle-Teilzeit: Freude statt Zwang....
    • CDU-Parteitag: Antrag zu Teilzeit geändert....
    Merz fordert Mentalitätswechsel - 'Zusammen ins Rad packen'
    Foto: Siarhei - 356130783

    TRIER (dpa-AFX) - Vor dem CDU-Parteitag hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) einen Mentalitätswechsel zu mehr Leistungsbereitschaft gefordert, um das Land wieder nach vorn zu bringen. "Lifestyle und Vier-Tage-Woche. Alles schön, kann man alles machen", sagte Merz beim Politischen Aschermittwoch in Trier. "Aber wenn wir unseren Wohlstand erhalten wollen, dann müssen wir jetzt alle mal zusammen ins Rad packen und dafür sorgen, dass in diesem Land wieder eine richtig gute Leistung gezeigt wird."

    Deutschland hätte den heutigen Wohlstand nicht, "wenn unsere Eltern mit dieser Mentalität an die Arbeit gegangen wären, die wir heute zum Teil sehen", sagte Merz. "Und da möchte ich raus. Ich möchte uns, Sie alle, uns zusammen motivieren, dass wir hier eine neue Kraftanstrengung miteinander unternehmen", sagte der Kanzler. "Nicht mit Zwang, nicht mit Druck, nicht mit neuen Gesetzen, sondern einfach mit Fröhlichkeit an der Arbeit."

    Teilzeit-Streit vor Parteitag entschärft

    Die CDU kommt am Freitag zu einem Parteitag zusammen, bei dem es auch um das Thema Leistungsbereitschaft gehen wird. Ein Antrag des CDU-Wirtschaftsflügels zur Einschränkung des Rechtsanspruchs auf Teilzeit hatte zwischenzeitlich für viel Aufregung gesorgt. Er trug den Titel: "Kein Rechtsanspruch auf Lifestyle-Teilzeit", wurde aber dann deutlich geändert. In dem Antrag zum Parteitag ist nun die Rede davon, Teilzeitansprüche zu "ordnen" - die Bezeichnung "Lifestyle-Teilzeit" kommt nicht mehr vor./mfi/DP/he





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Merz fordert Mentalitätswechsel 'Zusammen ins Rad packen' Vor dem CDU-Parteitag hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) einen Mentalitätswechsel zu mehr Leistungsbereitschaft gefordert, um das Land wieder nach vorn zu bringen. "Lifestyle und Vier-Tage-Woche. Alles schön, kann man alles machen", sagte Merz …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     