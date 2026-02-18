AppLovin Registered (A) - Aktie geht steil - 18.02.2026

Die AppLovin Registered (A) Aktie notiert aktuell bei 343,70€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +8,36 % zugelegt, was einem Anstieg von +26,53 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die AppLovin Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,15 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 343,70€, mit einem Plus von +8,36 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

AppLovin ist ein führender Anbieter im Bereich Mobile Advertising, der App-Entwicklern Softwarelösungen zur Nutzerakquise und Monetarisierung bietet. Mit einer integrierten Plattform, die Entwicklung und Marketing vereint, hebt sich AppLovin von Konkurrenten wie Unity und ironSource ab.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die AppLovin Registered (A) Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -30,38 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AppLovin Registered (A) Aktie damit um -19,86 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -35,13 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -45,26 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,71 % geändert.

AppLovin Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -19,86 % 1 Monat -35,13 % 3 Monate -30,38 % 1 Jahr -37,21 %

Informationen zur AppLovin Registered (A) Aktie

Es gibt 308 Mio. AppLovin Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 105,74 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 18.02.2026 im US Tech 100.

Top- und Flop-Aktien am 18.02.2026 im S&P 500.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

AppLovin Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die AppLovin Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AppLovin Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.