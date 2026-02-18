Wirtschaft
US-Börsen legen zu - Fed uneins über Zinspfad
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.881 Punkten 0,6 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 24.899 Punkten 0,8 Prozent im Plus.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochabend schwächer: Ein Euro kostete 1,1786 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8485 Euro zu haben.
Der Goldpreis verzeichnete starke Zuwächse, am Abend wurden für eine Feinunze 4.982 US-Dollar gezahlt (+2,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 135,91 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis stieg ebenfalls stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 70,50 US-Dollar, das waren 4,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Danke für die Einschätzung @Timburg , ich sehe das ähnlich...👍 Mein Anleihen-Anteil im Depot ist aktuell ca 11-12%, möchte ich aber noch etwas ausbauen. Brasilien ist am stärksten gewichtet bei mir, die Zukäufe der letzten Tage waren A4EHDC und A4EFFK, beide etwas aufgestockt.
Wird wieder politisch hier. Bringt doch nix. Ich glaube alle hier wissen, dass vieles im Argen liegt. In Deutschland liegen wir Kapitalanleger noch einigermaßen im akzeptablen Bereich, zumindest unter der Schwelle, wo ich mein Köfferchen packen würde.
Also...relax.... beobachten, das Depot anpassen und flexibel bleiben. Zumindest Rentner/Pensionäre und Privatiers können sich immer rasch vom Acker machen, wenn die Zügel des Staates irgendwann zu unverschämt werden. Auch innerhalb der EU gibt es interessante steuerliche Fluchtgebiete. Wir sehen uns diesen Sommer mal Luxemburg an, normale Veräußerungsgewinne (Haltedauer mehr als 6 Monate) sind der Regel steuerfrei, solange keine wesentliche Beteiligung vorliegt. Oder Polen mit 19% Pauschale + einigen steuerfreien Depotmöglichkeiten zur Altersvorsorge.