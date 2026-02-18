RBC stuft NVIDIA CORP auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nvidia vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 US-Dollar belassen. Analyst Srini Pajjuri rechnete in einem Ausblick am Mittwoch mit einem soliden Jahresviertel des Chip-Herstellers. Aus Investorensicht stünden der Auftragsbestand, die Profitabilität sowie die Fortschritte der KI-Computing-Plattform Rubin im Fokus./bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 15:13 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 15:13 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 15:13 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 15:13 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 159,3EUR auf Lang & Schwarz (18. Februar 2026, 22:50 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Srini Pajjuri
Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 240
Kursziel alt: 240
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Srini Pajjuri
Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 240
Kursziel alt: 240
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte