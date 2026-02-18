JEFFERIES stuft ENEL auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Enel auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Staatliche Preisvorgaben in Italien dürften sich längerfristig als negativ für Energielieferanten erweisen, schrieb Arturo Murua in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings sollte dies zum Großteil bereits im Aktienkurs von Enel eingepreist sein./bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 15:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 15:54 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Enel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 9,291EUR auf Lang & Schwarz (18. Februar 2026, 22:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Arturo Murua

Analysiertes Unternehmen: ENEL

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 10

Kursziel alt: 10

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



