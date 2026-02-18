PAN GLOBAL GIBT BOHRPROGRAMME FÜR 2026 IN DEN PROJEKTEN ESCACENA UND CÁRMENES IN SPANIEN BEKANNT

VANCOUVER, BC, 18. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. („Pan Global" oder das „Unternehmen") (TSXV: PGZ) (OTCQB: PGZFF) (FRA: 2EU) freut sich, seine mehrzieligen Explorationsbohrprogramme für 2026 in den zu 100 % unternehmenseigenen Projekten Escacena („Escacena") und Cármenes („Cármenes") in Spanien bekannt zu geben.

Die kombinierten 10.000-Meter-Bohrprogramme dienen dazu, mehrere vorrangige, noch nicht untersuchte Ziele in beiden Projekten zu erkunden. Das Bohrprogramm 2026 in Escacena zielt darauf ab, die Kupferressourcenbasis durch neue Entdeckungen in diesem zielreichen Projekt zu erweitern. Bei Cármenes zielen die Bohrungen darauf ab, die kürzlich entdeckte hochgradige Goldlagerstätte in Oberflächennähe zu erweitern und das Ressourcenpotenzial der ehemals produzierenden Kupfer-Kobalt-Nickel-Mine zu definieren.

„Dank der starken finanziellen Unterstützung durch einen neuen strategischen Investor, einer vielversprechenden ersten Mineralressource in Escacena und einer soliden Pipeline mit vorrangigen Zielen ist Pan Global hervorragend positioniert, um durch die Entdeckung neuer Ressourcen in einer der etabliertesten Bergbauregionen Europas weiterhin Wert zu schaffen", erklärte Tim Moody, President und CEO.

2026 Programm

Projekt Escacena

Zusätzlich zu den Entdeckungen in La Romana und Cañada Honda beherbergt Escacena mehr als 15 große, noch nicht erkundete vorrangige Bohrziele. Um weitere Entdeckungen zur Erreichung des 100-Millionen-Tonnen-Ziels voranzutreiben, umfasst das Programm für 2026

die Vorbereitung der Bohrstelle Escacena North, geochemische Untersuchungen und geologische Kartierungen (bereits im Gange);

die Bohrung der neuen Ziele mit höchster Priorität in Escacena North, darunter El Pozo und Cortijo (siehe Abb. 1 unten);

eine luftgestützte elektromagnetische und magnetische Untersuchung über Escacena South, um die Priorisierung der Bohrziele zu beschleunigen;

die Bohrung der Ziele mit höchster Priorität in Escacena South, darunter Trinidad und Carmen (siehe Abb. 1 unten); sowie

Bohrungen zur Ressourcenerweiterung bei den Entdeckungen La Romana und Cañada Honda.

Projekt Cármenes