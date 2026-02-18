HUMAIN investiert 3 Milliarden US-Dollar in die Finanzierungsrunde der Serie E von xAI vor historischem Zusammenschluss mit SpaceX

HUMAIN investierte 3 Milliarden US-Dollar in die Finanzierungsrunde der Serie E von xAI kurz vor dessen Übernahme durch SpaceX und positionierte sich damit in einem entscheidenden Moment einer plattformweiten Expansion und Integration

Infolge der Transaktion wurde HUMAIN zu einem bedeutenden Minderheitsaktionär, wobei seine xAI-Beteiligungen in SpaceX-Aktien umgewandelt wurden

Die Investition baut auf der 500-MW-KI-Infrastrukturpartnerschaft von HUMAIN und xAI in Saudi-Arabien auf und stärkt die Rolle von HUMAIN sowohl als strategischer Entwicklungspartner als auch als führender globaler Investor in Frontier-KI-Technologien

RIYADH, Saudi-Arabien, 18. Februar 2026 /PRNewswire/ -- HUMAIN, ein Unternehmen des PIF, das weltweit Full-Stack-Fähigkeiten im Bereich künstlicher Intelligenz (KI) bereitstellt, gab heute eine strategische Investition in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar in xAI im Rahmen der Finanzierungsrunde der Serie E des Unternehmens bekannt. Die Transaktion stellt für HUMAIN einen bedeutenden, durchgängigen Kapitaleinsatz dar und spiegelt die anhaltende Dynamik seiner langfristigen Investitionsstrategie wider, die auf branchenprägende Technologieplattformen ausgerichtet ist.

Die Investition erfolgt zu einem äußerst wichtigen Zeitpunkt für xAI und geht der Übernahme durch SpaceX Anfang Februar voraus. Die Kombination der fortschrittlichen Fähigkeiten von xAI im Bereich der künstlichen Intelligenz mit der Größe, der Infrastruktur und dem missionsorientierten Engineering von SpaceX schafft eine einzigartig positionierte Plattform für beschleunigtes Wachstum, tiefgreifende technologische Integration und langfristige Wertschöpfung.

Infolge der Transaktion im Zusammenhang mit der Finanzierungsrunde der Serie E wurde HUMAIN zu einem bedeutenden Minderheitsaktionär von xAI, wobei seine Beteiligung anschließend in Aktien von SpaceX umgewandelt wurde. Die Transaktion schafft eine solide Grundlage für HUMAINs Beteiligung am langfristigen Wertsteigerungspotenzial und spiegelt die Teilnahme an der letzten Finanzierungsrunde von xAI vor dem Zusammenschluss wider.

„Diese Investition spiegelt HUMAINs Überzeugung in transformative KI sowie unsere Fähigkeit wider, substanzielles Kapital hinter außergewöhnlichen Chancen einzusetzen, bei denen langfristige Vision, technische Exzellenz und Umsetzung zusammenkommen", sagte Tareq Amin, Geschäftsführer von HUMAIN. „Die Entwicklung von xAI, zusätzlich gestärkt durch die Übernahme durch SpaceX, eine der größten Technologiefusionen, die je verzeichnet wurden, steht für die Art von High-Impact-Plattform, die wir mit erheblichem Kapital unterstützen möchten."