    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDesert Gold Ventures AktievorwärtsNachrichten zu Desert Gold Ventures
    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gold-Aktie vor VERVIELFACHUNG? Stellt die Desert Gold Aktie Barrick Mining, B2GOLD und Co. in den Schatten?

    Während sich der Goldpreis über der Marke von 5.000 USD je Feinunze hält, feiert ein Land ein fulminantes Comeback. Nach zwei Jahren Negativschlagzeilen scheint die dortige Regierung zur Besinnung zu kommen und will wieder mit den Goldkonzernen …

    Gold-Aktie vor VERVIELFACHUNG? Stellt die Desert Gold Aktie Barrick Mining, B2GOLD und Co. in den Schatten?
    Foto: esg-aktien.de
    Während sich der Goldpreis über der Marke von 5.000 USD je Feinunze hält, feiert ein Land ein fulminantes Comeback. Nach zwei Jahren Negativschlagzeilen scheint die dortige Regierung zur Besinnung zu kommen und will wieder mit den Goldkonzernen zusammenarbeiten. Nicht nur für Barrick Mining und B2Gold ist das westafrikanische Land auch in Zukunft von strategischer Bedeutung. Damit dürften dort aktive Gold-Unternehmen ein Comeback an der Börse feiern. Als Outperformer kommt eindeutig Desert Gold in Frage. Die Mali-Aktivitäten werden praktisch nicht im Kurs eingepreist. Analysten sehen Vervielfachungspotenzial.

    Lesen sie den Artikel hier weiter




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von ESG Aktien
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Gold-Aktie vor VERVIELFACHUNG? Stellt die Desert Gold Aktie Barrick Mining, B2GOLD und Co. in den Schatten? Während sich der Goldpreis über der Marke von 5.000 USD je Feinunze hält, feiert ein Land ein fulminantes Comeback. Nach zwei Jahren Negativschlagzeilen scheint die dortige Regierung zur Besinnung zu kommen und will wieder mit den Goldkonzernen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     