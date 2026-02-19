    StartseitevorwärtsAktienvorwärtseBay AktievorwärtsNachrichten zu eBay

    Online-Marktplatz

    Jetzt stehen die Bullen Schlange: eBay-Aktie schießt nach Doppel-Knall nach oben

    Nach US-Börsenschluss am Mittwoch: eBay springt zeitweise über 8 Prozent. LSEG-Konsens klar geschlagen – und dann kommt der Depop-Deal für 1,2 Milliarden US-Dollar. Die Hintergründe.

    Jetzt stehen die Bullen Schlange: eBay-Aktie schießt nach Doppel-Knall nach oben
    Foto: Silas Stein/dpa

    eBay greift zu und erwirbt den Secondhand-Fashion-Marktplatz Depop von Etsy für rund 1,2 Milliarden US-Dollar in bar. Der Abschluss wird im zweiten Quartal erwartet. Plötzlich wirkt das 30 Jahre alte Internet-Urgestein wieder wie ein Wachstumswert.

    Dieser Timing-Treffer kommt nicht zufällig. Parallel zum Depop-Coup liefert eBay nämlich Zahlen, die den Wall-Street-Konsens (LSEG) übertreffen und die Aktie im nachbörslichen Handel zeitweise um mehr als 8 Prozent nach oben katapultieren. Die Etsy-Aktie legte sogar zeitweise um 14 Prozent zu. 

    Die Details der Ergebnisse: eBay meldete für das vierte Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,41 US-Dollar bei einem Umsatz von 2,97 Milliarden US-Dollar. Laut LSEG lagen die Erwartungen bei 1,34 US-Dollar je Aktie bzw. 2,88 Milliarden US-Dollar Umsatz. Der Umsatz stieg somit um 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig legte das Bruttowarenvolumen (GMV) um 10 Prozent auf 21,2 Milliarden US-Dollar zu und lag damit ebenfalls über den Prognosen (20,8 Milliarden US-Dollar).

    Depop gilt als Plattform für jüngere Käufer: Etsy gab an, dass rund 90 Prozent der Nutzer:innen unter 34 Jahre alt sind. Genau diese Zielgruppe will eBay jetzt in den eigenen Kosmos ziehen und den Bereich Fashion als eine der Fokuskategorien stärken. Etsy wiederum zieht den Stecker bei der House-of-Brands-Strategie und konzentriert sich nach früheren Deals wie Elo7 und Reverb wieder auf das Kerngeschäft.

    Auch der Ausblick liest sich wie eine Einladung an die Bullen. Für das erste Quartal stellt eBay einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,53 bis 1,59 US-Dollar bei einem Umsatz von 3,0 bis 3,05 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Laut LSEG hatten Analysten im Durchschnitt mit 1,48 US-Dollar je Aktie und 2,8 Milliarden US-Dollar Umsatz gerechnet.

    Natürlich bleibt das Risiko bestehen: Etsy kämpft seit dem Pandemie-Boom mit nachlassender Dynamik und sieht sich der harten Konkurrenz durch Amazon, Shopify sowie Billig-Plattformen wie Temu, Shein und TikTok Shop gegenüber. Hinzu kommen Zölle und ein schwieriges Konsumumfeld unter dem amtierenden US-Präsidenten Donald Trump.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Nach US-Börsenschluss am Mittwoch: eBay springt zeitweise über 8 Prozent. LSEG-Konsens klar geschlagen – und dann kommt der Depop-Deal für 1,2 Milliarden US-Dollar. Die Hintergründe.
