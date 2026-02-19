    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    CDU-Spitzengremien bereiten Parteitag vor

    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    STUTTGART (dpa-AFX) - Die CDU-Führungsgremien bereiten am Donnerstag den zweitägigen Bundesparteitag in Stuttgart vor, der am Freitag mit den Vorstandswahlen beginnt. Für den Vorsitz tritt zum dritten Mal in Folge Kanzler Friedrich Merz als einziger Kandidat an. Er war 2022 mit 95,3 Prozent gewählt und 2024 mit 89,8 Prozent im Amt bestätigt worden.

    Außerdem werden bis Samstag eine Reihe inhaltlicher Anträge zu Themen wie Teilzeit, Einschränkung der Social-Media-Nutzung für Kinder und Jugendliche oder zur Rentenreform beraten. Zum ersten Mal seit ihrer Regierungszeit nimmt die Ex-Kanzlerin Angela Merkel wieder an einem Parteitag teil./mfi/DP/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
