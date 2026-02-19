    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Lidl vor Gericht - Streit um angeblich größte Preissenkung

    Für Sie zusammengefasst
    • Lidl vor Gericht wegen größter Preissenkung!!!
    • Verbraucherzentrale Hamburg klagt: irreführend!!!
    • Verhandlung LG Heilbronn Do 14:00 Entscheidung
    Lidl vor Gericht - Streit um angeblich größte Preissenkung
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    HEILBRONN (dpa-AFX) - Der Discounter Lidl muss sich wegen einer umstrittenen Werbekampagne am Donnerstag (14.00 Uhr) vor dem Landgericht Heilbronn verantworten. Bei der Werbung im Mai 2025 hatte das Unternehmen mit der "größten Preissenkung aller Zeiten" geworben. 500 Produkte sollten sofort dauerhaft günstiger werden.

    Dagegen geht die Verbraucherzentrale Hamburg (Az. 21 O 77/25 KfH) juristisch vor. Ihrer Meinung nach ist die Lidl-Werbung unwahr und irreführend. Kritisiert wird unter anderem, dass für Verbraucher nicht erkennbar war, welche und wie viele Produkte reduziert wurden. Die Verbraucherschützer sehen Verstöße gegen die Lebensmittelinformationsverordnung sowie das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Eine Entscheidung der Kammer für Handelssachen wird erst in einigen Wochen erwartet.

    Aktuell wollte sich Lidl zu dem Fall nicht äußern. Bereits vergangenes Jahr hatte das Unternehmen die Vorwürfe zurückgewiesen. "Aus Wettbewerbsgründen möchten wir keine detaillierte Liste der Artikel veröffentlichen", sagte ein Sprecher damals. Die Zahl 500 beziehe sich demnach auf die in Deutschland reduzierten Einzelartikel. Die Aktion umfasse sowohl bundesweite als auch regionale Preisanpassungen./ols/DP/men





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Lidl vor Gericht - Streit um angeblich größte Preissenkung Der Discounter Lidl muss sich wegen einer umstrittenen Werbekampagne am Donnerstag (14.00 Uhr) vor dem Landgericht Heilbronn verantworten. Bei der Werbung im Mai 2025 hatte das Unternehmen mit der "größten Preissenkung aller Zeiten" geworben. 500 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     