Fed-Protokoll: Diese Zeile weckt Angst vor Zinserhöhungen!

Bei der Sitzung am 27. und 28. Januar ließ die Fed ihren Leitzins unverändert. Zuvor hatte sie ihn in den Monaten September, Oktober und Dezember in drei Schritten um insgesamt 0,75 Prozentpunkte gesenkt. Damit liegt die Spanne nun bei 3,5 bis 3,75 Prozent. Im Protokoll wird jedoch deutlich, dass ein Teil der Mitglieder erst dann weiter lockern will, wenn der Inflationsrückgang wieder deutlich Fahrt aufnimmt.

Wer auf die nächste große Zinssenkung der US-Notenbank spekuliert, sollte das gerade veröffentlichte Sitzungsprotokoll der Fed nicht nur überfliegen. Zwischen den Zeilen steckt eine Botschaft, die Anleger nervös macht: Die Zinspause könnte länger dauern und einige Währungshüter wollten die Tür zu Zinserhöhungen ausdrücklich nicht zuschlagen.

Ein Detail, das Anleger aufhorchen lässt, ist: Mehrere Teilnehmer wollten, dass die Fed stärker betont, dass künftige Entscheidungen in beide Richtungen möglich sind. Das heißt: Nicht nur Zinssenkungen, sondern im Zweifel auch Zinserhöhungen, falls die Inflation oberhalb des Zielwerts bleibt.

Warum die Fed nervös bleibt: Im Protokoll wird betont, dass Tempo und Zeitpunkt eines Inflationsrückgangs unsicher seien. Auch Zölle wurden als Preistreiber diskutiert, deren Wirkung erst im Jahresverlauf nachlassen könnte. Kernpunkt ist, dass das Risiko, dass die Inflation länger über 2 Prozent bleibt, als bedeutsam beschrieben wird.

Seit der Sitzung senden die Daten ein gemischtes Bild: Das PCE-Inflationsmaß liegt bei rund 3 Prozent, während der Kern-CPI zuletzt den niedrigsten Stand seit fast fünf Jahren verzeichnete. Im Mai endet Powells Amtszeit – ein möglicher Chefwechsel könnte die Zinsdebatte zusätzlich anheizen.

Neue Stimmen, neue Konflikte: Die beiden regionalen Präsidentinnen Lorie Logan (Dallas) und Beth Hammack (Cleveland) plädieren öffentlich für eine längere Pause. Gleichzeitig gab es Gegenwind: Christopher Waller und Stephen Miran wollten im Januar eine weitere Senkung um 0,25 Prozentpunkte.

Der Markt setzt auf Juni, doch das Zeitfenster ist eng: Laut FedWatch sehen Terminhändler den nächsten Schritt am ehesten im Juni, mit einer möglichen weiteren Senkung im Herbst. Doch das Protokoll macht klar: Ohne fallende Inflation bleibt es bei der Pause.

Unterm Strich ist das Sitzungsprotokoll eine Warnung an all jene, die bereits den Startschuss für die nächste Zinssenkungswelle erwarten. Die Fed hält sich den nächsten Überraschungsmove offen.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



