    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsUS Tech 100 IndexvorwärtsNachrichten zu US Tech 100

    US-Notenbank

    405 Aufrufe 405 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fed-Protokoll: Diese Zeile weckt Angst vor Zinserhöhungen!

    Die Protokolle der Januarsitzung der Fed zeigen Uneinigkeit über die Zinssätze. Zinssenkungen sollen vorerst ausgesetzt werden, einige Mitglieder schließen sogar Zinserhöhungen nicht aus. Die Hintergründe.

    US-Notenbank - Fed-Protokoll: Diese Zeile weckt Angst vor Zinserhöhungen!
    Foto: - - dts Nachrichtenagentur

    Wer auf die nächste große Zinssenkung der US-Notenbank spekuliert, sollte das gerade veröffentlichte Sitzungsprotokoll der Fed nicht nur überfliegen. Zwischen den Zeilen steckt eine Botschaft, die Anleger nervös macht: Die Zinspause könnte länger dauern und einige Währungshüter wollten die Tür zu Zinserhöhungen ausdrücklich nicht zuschlagen.

    Bei der Sitzung am 27. und 28. Januar ließ die Fed ihren Leitzins unverändert. Zuvor hatte sie ihn in den Monaten September, Oktober und Dezember in drei Schritten um insgesamt 0,75 Prozentpunkte gesenkt. Damit liegt die Spanne nun bei 3,5 bis 3,75 Prozent. Im Protokoll wird jedoch deutlich, dass ein Teil der Mitglieder erst dann weiter lockern will, wenn der Inflationsrückgang wieder deutlich Fahrt aufnimmt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    26.827,06€
    Basispreis
    19,60
    Ask
    × 12,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.342,88€
    Basispreis
    21,52
    Ask
    × 11,73
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Ein Detail, das Anleger aufhorchen lässt, ist: Mehrere Teilnehmer wollten, dass die Fed stärker betont, dass künftige Entscheidungen in beide Richtungen möglich sind. Das heißt: Nicht nur Zinssenkungen, sondern im Zweifel auch Zinserhöhungen, falls die Inflation oberhalb des Zielwerts bleibt.

    Warum die Fed nervös bleibt: Im Protokoll wird betont, dass Tempo und Zeitpunkt eines Inflationsrückgangs unsicher seien. Auch Zölle wurden als Preistreiber diskutiert, deren Wirkung erst im Jahresverlauf nachlassen könnte. Kernpunkt ist, dass das Risiko, dass die Inflation länger über 2 Prozent bleibt, als bedeutsam beschrieben wird.

    Seit der Sitzung senden die Daten ein gemischtes Bild: Das PCE-Inflationsmaß liegt bei rund 3 Prozent, während der Kern-CPI zuletzt den niedrigsten Stand seit fast fünf Jahren verzeichnete. Im Mai endet Powells Amtszeit – ein möglicher Chefwechsel könnte die Zinsdebatte zusätzlich anheizen.

    Neue Stimmen, neue Konflikte: Die beiden regionalen Präsidentinnen Lorie Logan (Dallas) und Beth Hammack (Cleveland) plädieren öffentlich für eine längere Pause. Gleichzeitig gab es Gegenwind: Christopher Waller und Stephen Miran wollten im Januar eine weitere Senkung um 0,25 Prozentpunkte.

    Der Markt setzt auf Juni, doch das Zeitfenster ist eng: Laut FedWatch sehen Terminhändler den nächsten Schritt am ehesten im Juni, mit einer möglichen weiteren Senkung im Herbst. Doch das Protokoll macht klar: Ohne fallende Inflation bleibt es bei der Pause.

    Unterm Strich ist das Sitzungsprotokoll eine Warnung an all jene, die bereits den Startschuss für die nächste Zinssenkungswelle erwarten. Die Fed hält sich den nächsten Überraschungsmove offen.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    US-Notenbank Fed-Protokoll: Diese Zeile weckt Angst vor Zinserhöhungen! Die Protokolle der Januarsitzung der Fed zeigen Uneinigkeit über die Zinssätze. Zinssenkungen sollen vorerst ausgesetzt werden, einige Mitglieder schließen sogar Zinserhöhungen nicht aus. Die Hintergründe.

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     