Verve Group: Rasantes Neukundenwachstum im Q4 2025 dank Vertriebsinvestitionen
Verve Group beschleunigt ihr Wachstum: Mehr Neukunden, steigende Umsätze und Margen sowie stabile Profitabilität trotz hoher Vertriebsinvestitionen prägen das starke Q4 2025.
- Verve Group verzeichnet im Q4 2025 ein beschleunigtes Neukundenwachstum, insbesondere durch den Ausbau des Vertriebsteams
- Der Umsatz (Like-for-like) steigt im Q4 2025 um 9,9 % auf 193,8 Mio. EUR, mit einer signifikanten Verbesserung der Bruttomarge auf 44,6 %
- Trotz hoher Vertriebsinvestitionen bleibt das bereinigte EBITDA stabil bei 48,6 Mio. EUR, was die Effizienzsteigerung des Unternehmens unterstreicht
- Die Kundenbasis wächst organisch um 6,8 % QoQ, wobei Großkunden um 5,3 % zulegen, was erste Effekte des Vertriebsausbaus zeigt
- Die operative Performance wird durch die erfolgreiche Plattformvereinheitlichung und die Entwicklung einer KI-effizienten Technologieplattform deutlich verbessert
- Für 2026 plant Verve, den Umsatz auf 680–730 Mio. EUR zu steigern und das bereinigte EBITDA auf 145–175 Mio. EUR zu erhöhen, mit weiteren Investitionen in den Vertrieb zur Wachstumsbeschleunigung
