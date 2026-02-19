    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVerve Group Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Verve Group Registered (A)
    Verve Group: Rasantes Neukundenwachstum im Q4 2025 dank Vertriebsinvestitionen

    Verve Group beschleunigt ihr Wachstum: Mehr Neukunden, steigende Umsätze und Margen sowie stabile Profitabilität trotz hoher Vertriebsinvestitionen prägen das starke Q4 2025.

    • Verve Group verzeichnet im Q4 2025 ein beschleunigtes Neukundenwachstum, insbesondere durch den Ausbau des Vertriebsteams
    • Der Umsatz (Like-for-like) steigt im Q4 2025 um 9,9 % auf 193,8 Mio. EUR, mit einer signifikanten Verbesserung der Bruttomarge auf 44,6 %
    • Trotz hoher Vertriebsinvestitionen bleibt das bereinigte EBITDA stabil bei 48,6 Mio. EUR, was die Effizienzsteigerung des Unternehmens unterstreicht
    • Die Kundenbasis wächst organisch um 6,8 % QoQ, wobei Großkunden um 5,3 % zulegen, was erste Effekte des Vertriebsausbaus zeigt
    • Die operative Performance wird durch die erfolgreiche Plattformvereinheitlichung und die Entwicklung einer KI-effizienten Technologieplattform deutlich verbessert
    • Für 2026 plant Verve, den Umsatz auf 680–730 Mio. EUR zu steigern und das bereinigte EBITDA auf 145–175 Mio. EUR zu erhöhen, mit weiteren Investitionen in den Vertrieb zur Wachstumsbeschleunigung

    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.053,74PKT (+1,17 %).


    Verve Group Registered (A)

    -1,30 %
    -2,75 %
    -33,78 %
    -32,81 %
    -62,36 %
    -20,68 %
    -26,84 %
    ISIN:SE0018538068WKN:A3D3A1





