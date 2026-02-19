WOCHENVORSCHAU
Termine bis 4. März 2026
- Massenhaft Jahreszahlen von Konzernen EU/USA Q4
- Konjunkturdaten & Zinsentscheide, PMI und BIP Q4
- Tech-Quartalszahlen: Nvidia, Broadcom, SAP usw
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 4. März
^
--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 19. FEBRUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 NLD: Airbus, Jahreszahlen (9.00 Jahres-Pk)
06:45 CHE: Zurich Insurance Group, Jahreszahlen
07:00 DEU: Krones, Jahreszahlen (14.30 Analystencall)
07:00 DEU: Knorr Bremse, Jahreszahlen (9.00 Uhr Jahres-Pk) 07:00 CHE: Nestle, Jahreszahlen (11.00 Pk, 9.00 Analystencall) 07:00 FRA: Nexans, Jahreszahlen
07:00 FRA: Renault, Jahreszahlen
07:00 NLD: Aegon, Jahreszahlen
07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Jahreszahlen
07:00 SWE: Verve Group, Jahreszahlen
07:15 FRA: Air France-KLM, Jahreszahlen
07:30 FRA: Accor, Jahreszahlen
08:00 DEU: Jost Werke, Q4-Zahlen
08:00 GBR: Rio Tinto, Jahreszahlen
08:00 GBR: Mondi, Jahreszahlen
08:00 GBR: Centrica, Jahreszahlen
08:00 ESP: Repsol, Jahreszahlen
09:00 FRA: Pernod Ricard, Halbjahreszahlen
10:00 DEU: Infineon, Hauptversammlung
13:00 USA: Walmart, Q4-Zahlen
13:30 USA: Southern Company, Q4-Zahlen
14:00 DEU: Hochtief, Jahreszahlen (15.00 Bilanz-Pk)
17:45 FRA: Kleppiere, Jahreszahlen
18:00 FRA: Imerys, Jahreszahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
CHE: Transocean, Q4-Zahlen
FRA: Orange, Capital Markets Day
USA: Deere & Co, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 12/25
06:30 NLD: Arbeitslosenquote 1/26
07:00 FIN: Verbraucherpreise 1/26
08:00 CHE: Im- und Exporte 1/26
10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 12/25
10:00 POL: Industrieproduktion 1/26
10:00 POL: Erzeugerpreise 1/26
10:00 ITA: Leistungsbilanz 12/25
11:00 EUR: Bauproduktion 12/25
12:00 IRL: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 2/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Handelsbilanz 12/25
16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 2/26 (vorläufig)
18:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)
SONSTIGE TERMINE
DEU: Prozessbeginn Lidl/Verbraucherzentrale Hamburg wegen Rabattaktion, Heilbronn
15:00 DEU: Pressekonferenz: Jahresbilanz Einzelhandel NRW 2025 und Ausblick 2026, Düsseldorf
CYP: Informelles Treffen der Handelsminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia
HINWEIS
CHN: Feiertag, Börse geschlossen
--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 20. FEBRUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 BEL: Umicore, Jahreszahlen
07:00 CHE: Sika AG, Jahreszahlen
07:20 FRA: Air Liquide, Jahreszahlen
07:30 FRA: Danone, Jahreszahlen
08:00 GBR: Anglo American, Jahreszahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:30 JPN: Verbraucherpreise 1/26
01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Einzelhandelsumsätze 1/26
08:00 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung) 08:00 SWE: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
08:00 DEU: Erzeugerpreise 1/26
08:00 DNK: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 12/25
14:30 USA: BIP Q4/25 (vorab)
14:30 USA: Privater Konsum Q4/25 (vorab)
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Neubauverkäufe 11/25 und 12/25
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 2/26 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: BGH verhandelt zu Streit um Balkonsanierung in einer Wohnungseigentümer-Gemeinschaft, Karlsruhe
CYP: Informelles Treffen der Handelsminister der EU-Staaten, Nikosia
HINWEIS
CHN: Feiertag, Börse geschlossen
--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 23. FEBRUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Hella, Q4-Umsatz
08:00 GBR: Tate & Lyle, Q3-Umsatz
10:00 ITA: Enel, Capital Markets Day
22:30 USA: JPMorganChase, Company Update 2026
USA: eventuell Berkshire Hathaway, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:30 CHE: Erzeugerpreise 1/26
10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 2/26
10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 1/26
10:00 ITA: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
15:00 BEL. Geschäftsklima 2/26
16:00 USA: Auftragseingang Industrie 12/25
16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 12/25 (endgültig) 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 2/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Fünfte Tarifverhandlungsrunde bei der Deutschen Bahn mit der Lokführergewerkschaft GDL, Berlin
DEU: Zweite Tarifrunde auf Bundesebene für die 585.000 Beschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie,Wiesbaden
BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel
BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel
HINWEIS
RUS/JPN/CHN: Feiertag, Börsen geschlossen
--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 24. FEBRUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
05:00 GBR: Standard Chartered, Jahreszahlen
06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 1/26
07:00 CHE: Temenos Group, Jahreszahlen
07:00 AUT: Wienerberger, Capital Markets Day und Call zu den Jahreszahlen 07:00 BEL: Solvay, Jahreszahlen
07:00 DEU: FMC, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)
07:25 ITA: Telecom Italia, Jahreszahlen
07:30 DEU: SFC Energy, Jahreszahlen (9.00 Call)
07:30 DEU: Indus Holding, Q4-Umsatz
07:30 DEU: Elmos Semiconductor, Jahreszahlen (14.30 Capital Markets Day) 07:30 ESP: Telefonica, Jahreszahlen
07:30 FRA: Forvia, Jahreszahlen
08:00 DEU: MTU Aero Engines, Jahreszahlen
09:00 ESP: Endesa, Jahreszahlen
12:00 USA: Home Depot, Q4-Zahlen
13:00 USA: American Tower, Q4-Zahlen
17:00 USA: Apple, Hauptversammlung
17:00 USA: Texas Instruments, Capital Markets Day
17:45 ITA: Saipem, Jahreszahlen
22:05 USA: HP, Q1-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
FIN: Amer Sports, Q4-Zahlen
USA: First Solar, Q4-Zahlen
USA: Mosaic, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 FIN: Arbeitslosenquote 1/26
08:45 FRA: Geschäftsklima 2/26
08:45 FRA: Produzentenvertrauen 2/26
10:00 POL: Arbeitslosenquote 1/26
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
14:30 USA: Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity 2/26 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 12/25
16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 2/26
16:00 USA: Verbrauchervertrauen 2/26
16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 12/25 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
10:30 DEU: Jahres-Pk Union Asset Management Holding AG, Frankfurt/M.
11:00 DEU: Jahres-Pk des Bundesfinanzhofs, München
09:00 FRA: Wirtschaftsausblick der Deutsch-französischen Industrie- und Handelskammer (AHK), Paris
--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 25. FEBRUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
05:00 GBR: HSBC Holdings, Jahreszahlen
06:45 DEU: Fresenius, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 13.30 Analystencall) 07:00 DEU: Eon, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 12.00 Analystencall) 07:00 DEU: Nordex, Jahreszahlen (14.00 Analystencall)
07:00 DEU: Heidelberg Materials, Jahreszahlen (10.30 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall) 07:00 DEU: Sandoz, Jahreszahlen
07:00 CHE: Adecco, Jahreszahlen
07:00 SWE: SEB, Jahreszahlen
07:30 DEU: Bayer, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall) 07:30 DEU: Auto1 Group, Jahreszahlen (14.00 Call)
08:00 GBR: Haleon, Jahreszahlen
08:00 GBR: Diageo, Halbjahreszahlen
08:00 NLD: Wolters Kluwer, Jahreszahlen
09:00 ESP: Iberdrola, Jahreszahlen
09:00 GBR: Aston Martin, Jahreszahlen
10:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Hauptversammlung
14:00 USA: Nasdaq, Investor Day 2026
17:45 ITA: Pirelli, Jahreszahlen
18:00 ITA: Leonardo, Jahreszahlen
18:00 DEU: Freenet, Jahreszahlen
22:00 USA: Salesforce, Q4-Zahlen
22:00 CHE: Alcon, Jahreszahlen
22:20 USA: Nvidia, Q4-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
ESP: ACS, Jahreszahlen
ESP: Ferrovial, Jahreszahlen
ESP: Banco Santander, Investor Day
USA: Agilent Technologies, Q1-Zahlen
USA: Snowflake, Q4-Zahlen
USA: Zoom Video Communications, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
DEU: DIW Konjunkturbarometer
08:00 SWE: Erzeugerpreise 1/26
08:00 DEU: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
08:00 DEU: Privatkonsum, Staatsausgaben Q4/25
08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 3/26
08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 2/26
09:00 AUT: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
09:00 ESP: Erzeugerpreise 1/26
11:00 EUR: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 1/26
16:30 USA: IEA Ölbericht (Woche)
SONSTIGE TERMINE
07:00 DEU: «Microsoft AI Tour» mit Microsoft-Chairman und CEO Satya Nadella, München
11:00 DEU: Pk zur Hannover Messe 2026, Hannover
Die Hannover Messe findet vom 20. bis zum 24. April statt. Nach der Pk diskutieren Experten den Einfluss von Künstlicher Intelligenz in Fabriken und Industrieanlagen. Der Vormittag endet mit der Verleihung des Robotics Awards 2026.
14:30 DEU: Hybride Veranstaltung «Economic Dialogue» u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Berlin
BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission präsentiert Vorschlag für Industrie-Beschleunigungsgesetz, Brüssel
DEU: Reise + Camping, Essen
--------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 26. FEBRUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
05:00 DEU: Adtran Networks, Jahreszahlen
06:55 DEU: Kion, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk)
07:00 DEU: Hamborner Reit, Jahreszahlen
07:00 DEU: Allianz, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk, 14.00 Analystencall) 07:00 DEU: Deutsche Telekom, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Gerresheimer , Jahreszahlen
07:00 BEL: UCB, Jahreszahlen
07:00 CHE: Sulzer, Jahreszahlen
07:00 CHE: Clariant, Jahreszahlen
07:00 FRA: Axa, Jahreszahlen
07:30 DEU: Befesa, Jahreszahlen
07:30 DEU: Scout24, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall) 07:30 DEU: Munich Re, Jahreszahlen (9.00 Bilanz-Pk, 11.00 Analystencall) 07:30 DEU: Hensoldt AG, Jahreszahlen (10.00 Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Aixtron, Jahreszahlen (15.00 Analystencall) 07:30 DEU: Baader Bank, Jahreszahlen
07:30 AUT: Erste Group Bank, Jahreszahlen
07:30 FRA: Bouygues, Jahreszahlen
07:30 FRA: Schneider Electric, Jahreszahlen
07:30 FRA: Veolia Environnement, Jahreszahlen
07:30 FRA: Vallourec, Jahreszahlen
07:45 FRA: Engie, Jahreszahlen
07:45 ITA: Eni, Jahreszahlen
08:00 DEU: Flatexdegiro, Q4-Umsatz
08:00 DEU: Puma, Jahreszahlen (09.30 Bilanz-Pk, 15.00 Analystencall) 08:00 DNK: Royal Unibrew, Jahreszahlen
08:00 GBR: Man Group, Jahreszahlen
08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Jahreszahlen
08:00 GBR: Rolls-Royce, Jahreszahlen
08:00 NLD: Stellantis, Jahreszahlen
10:00 DEU: Freenet, Call zu den Jahreszahlen
10:00 DEU: Douglas, Hauptversammlung
10:00 DEU: Siemens Energy, Hauptversammlung
11:00 DEU: GLS Bank, Bilanz-Pk Online
12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Jahreszahlen
17:45 FRA: Saint-Gobain, Jahreszahlen
18:00 FRA: Valeo, Jahreszahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: SAP, Geschäftsbericht
BEL: Argenx, Jahreszahlen
IRL: Flutter Entertainment, Jahreszahlen
PRT: EDP, Jahreszahlen
USA: Intuit, Q2-Zahlen
USA: Adtran, Q4-Zahlen
USA: Dell, Q4-Zahlen
USA: Autodesk, Q4-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
02:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid
06:00 JPN: CI-Index Frühindikatoren 12/25 (endgültig)
07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 1/26 (endgültig)
07:00 FIN: Erzeugerpreise 1/26
10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 2/26
10:00 EUR: Geldmenge M3 1/26
10:00 ITA: Produzentenvertrauen 2/26
11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 2/26
11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 2/26 (endgültig)
11:30 BEL: Verbraucherpreise 2/26
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
14:30 USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 1/26
SONSTIGE TERMINE
DEU: Bundestag mit der ersten Lesung mehrerer schwarz-roter Gesetzentwürfe, u.a. zur beschleunigten Genehmigung von Infrastruktur-Projekten, zum erweiterten Leistungsspektrum von Apotheken und zur Reform der privaten Altersvorsorge
10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt zu Heizungsgesetz
17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zu Innovationen in der EU-Landwirtschaft
CYP: Informelles Treffen der Gesundheitsminister der EU-Staaten
BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten
--------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 27. FEBRUAR
TERMINE UNTERNEHMEN
06:30 CHE: Holcim, Jahreszahlen (11.00 Analystencall)
07:00 DEU: Alzchem, Jahreszahlen
07:00 DEU: BASF, Jahreszahlen (10.30 Pk, 9.00 Analystencal) 07:00 CHE: Swiss Re, Jahreszahlen (14.00 Analystencall) 07:30 DEU: Delivery Hero, Q4-Zahlen (14.00 Call)
07:45 ESP: Amadeus IT, Jahreszahlen
08:00 GBR: Pearson Group, Jahreszahlen
08:00 GBR: International Consolidated Air, Jahreszahlen 10:00 DEU: TKMS, Hauptversammlung
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: FMC, Geschäftsbericht
ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena (Investor Day)
TERMINE KONJUNKTUR
DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland 00:30 JPN: Verbraucherpreise 2/26
00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 1/26
00:50 JPN: Industrieproduktion 1/26 (vorläufig)
01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 2/26
06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 1/26
07:00 FIN: BIP Q4/24
08:00 SWE: BIP Q4/25
08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 1/26
08:45 FRA: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
08:45 FRA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
08:45 FRA: Erzeugerpreise 1/26
09:00 AUT: Erzeugerpreise 1/26
09:00 ESP: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
09:00 CHE: BIP Q4/25
09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 2/26
10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 2/26 11:00 BEL: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
12:00 PRT: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
12:00 PRT: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
14:00 DEU: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
14:30 USA: Erzeugerpreise 1/26
15:45 USA: MNI Chicago PMI 2/26
16:00 USA: Bauinvestitionen 12/25
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Fortsetzung Hybrid-Veranstaltung Hans-Böckler-Stiftung zum Thema «Zukunftsfragen des Arbeits- und Sozialrechts» + 11.30 Keynote Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas
--------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 2. MÄRZ
TERMINE UNTERNEHMEN
08:00 GBR: Smith & Nephew, Jahreszahlen
08:00 IRL: Bank of Ireland, Jahreszahlen
11:00 DEU: Miele, Jahrespressegespräch mit Geschäftszahlen 2025, Gütersloh
TERMINE KONJUNKTUR
01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2.Veröffentlichung) 02:45 CHN: RatingDog China PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 1/26
08:30 HUN: Handelsbilanz 1/26
09:00 POL: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26
09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26
09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26
09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26
09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 POL: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2.Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 2/26
16:00 USA: Bauinvestitionen 1/26
SONSTIGE TERMINE
11:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt über Klimaklagen zu Verbrenner-Aus Die Deutsche Umwelthilfe klagt gegen BMW und Mercedes-Benz. Sie fordert unter anderem, dass die Dax-Konzerne ab November 2030 keine herkömmlichen Verbrenner mehr verkaufen dürfen, die Treibhausgase ausstoßen.
ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 5.3.26)
CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für allgemeine Angelegenheiten - Auftakt-Abendessen
--------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 3. MÄRZ
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: VAT, Jahreszahlen
07:00 CHE: SIG Group, Jahreszahlen
07:00 CHE: Kühne & Nagel, Jahreszahlen
07:00 FRA: Thales, Jahreszahlen
08:00 DEU: Schaeffler, Jahreszahlen
08:00 DEU: Beiersdorf, Jahreszahlen
10:30 DEU: DZ-Bank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.
10:30 DEU: Hettich Holding GmbH und Co. KG, Jahreszahlen, Kirchlengern 18:00 NLD: ASM International, Jahreszahlen
18:00 USA: Warner Music Group, Hauptversammlung
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Target, Q4-Zahlen
USA: Best Buy, Q4-Zahlen
USA: Kfz-Absatz 2/26
TERMINE KONJUNKTUR
00:30 JPN: Arbeitslosenquote 1/26
00:50 JPN: Investitionen Q4/25
06:30 NLD: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
09:00 CZS: BIP Q4/25 (vorab)
09:00 AUT: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
11:00 ITA: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
11:00 EUR: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
SONSTIGE TERMINE
11:00 DEU: Jahrespressekonferenz Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten (BHB), Köln
DEU: Auftakt des zweitägigen 3. SZ-Digitalgipfels zum Austausch über die digitale Zukunft (bis 4.3.), München
DEU: Internationale Tourismus-Börse (ITB), Berlin (bis 5.3.26)
CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für allgemeine Angelegenheiten
ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 5.3.26)
--------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 4. MÄRZ
TERMINE UNTERNEHMEN
06:30 NLD: Redcare Pharmacy, Jahreszahlen
07:00 DEU: Evonik, Jahreszahlen
07:00 DEU: Bilfinger, Jahreszahlen
07:00 FRA: Scor, Jahreszahlen
07:30 DEU: Symrise, Jahreszahlen
07:30 DEU: Adidas, Jahreszahlen
07:30 DEU: Continental, Jahreszahlen (9.00 Call)
07:30 FRA: Dassault Aviation, Jahreszahlen
08:00 DEU: Traton, Jahreszahlen
10:00 DEU: Roche Deutschland, Jahresmediengespräch, Mannheim 10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang Januar 2026, Frankfurt/M. 22:00 INT: Broadcom, Q1-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
POL: Zentralbank, Zinsentscheid
01:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 02:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 2/26
06:00 JPN: Verbrauchervertrauensindex 2/26
09:00 CZS: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 2/26
09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 2/26
09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 1/26
11:00 BEL: Arbeitslosenquote 1/26
11:00 EUR: Erzeugerpreise 1/26
11:00 ITA: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Arbeitslosenquote 1/26
10:30 GBR: S&P Global Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 14:15 USA: ADP Beschäftigung 2/26
15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 2/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services Index 2/26
17:00 RUS: Arbeitslosenquote 1/26
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: «Finanzplatztag 2026» der «Börsen-Zeitung» Als Redner erwartet werden u.a. der hessische Finanzminister Alexander Lorz (CDU), BdB-Hauptgeschäftsführer Heiner Herkenhoff, Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing und Deutsche-Börse-Chef Stephan Leithner
CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für allgemeine Angelegenheiten
DEU: Auftakt des zweitägigen 3. SZ-Digitalgipfels zum Austausch über die digitale Zukunft (bis 4.3.), München
DEU: Internationale Tourismus-Börse (ITB), Berlin (bis 5.3.26)
ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 5.3.26)
--------------------------------------------------------------------------------------- °
