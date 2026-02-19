DAX-FLASH
Kleiner Rückschlag erwartet - Fed bremst Wall-Street-Erholung
- Dax vor Xetra: leichtes Minus, 25.229 Punkte IG
- Spitzenstand 25.315; Rekordziel 25.507 offen .
- US erholt Fed-Protokoll betont Inflationsrisiko
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem starken Mittwoch zeichnen sich im Dax am Donnerstag kleine Verluste ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor dem regulären Xetra-Auftakt rund 0,2 Prozent tiefer auf 25.229 Punkte.
Mit in der Spitze 25.315 Punkten hatte der Dax tags zuvor wieder einen Höchststand seit Mitte Januar erreicht. Damit stieß er zugleich die Tür für die Rückkehr an sein Rekordhoch bei gut 25.507 Punkten, das ebenfalls aus diesem Jahr stammt. Erst unter der Marke von 25.000 Punkten würde sich diese Tür zunächst wieder schließen.
Die wichtigsten US-Indizes zeigten sich am Mittwoch erholt. Ihr Niveau zum europäischen Handelsende konnten sie letztlich jedoch nicht ganz halten. Dies lag vor allem daran, dass die US-Notenbank im Protokoll ihrer Sitzung von Ende Januar die Risiken betonte, die von einer zu hohen Inflation ausgehen können.
Zuletzt hatte sich die Hoffnung auf eine Zinssenkung der Fed bereits nach hinten verschoben./ag/zb
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Guten Morgen, der Generator spuckt heut am ersten Fastentag die 25.149 aus. Haut rein, solange es noch billig ist.....🤠
Während andere im noch laut „Long!“ oder „Short!“ rufen – je nachdem, was die letzte 5-Minuten-Kerze gerade emotional hergibt – arbeite ich lieber mit Struktur statt Lautstärke.
Mein Fahrplan ist klar definiert:
Zunächst sehe ich die Short-Seite im Vorteil mit einem ersten Zielbereich bei 24.350–24.410 Punkten. Dort erwarte ich eine technische Reaktion – nicht, weil ich es hoffe, sondern weil dort Liquidität liegt.
Kommt die erwartete Gegenbewegung, plane ich eine Erholung in Richtung 24.790 Punkte – klassischer Pullback in ein übergeordnet schwächeres Marktumfeld.
Zeigt der Markt dort Schwächesignale, wird erneut Position aufgebaut.
Das mittelfristige Ziel bis Mitte/Ende März liegt bei 23.680 Punkten – saubere Unterstützungszone, kein Fantasiewert.
Der Unterschied?
Ich handle Szenarien, keine Schlagworte.
Ich definiere Marken, bevor ich Meinungen äußere.
Und ich plane die Route, bevor ich aufs Gaspedal drücke.
Trading ist kein Stimmungsbarometer –
es ist Risikomanagement mit Kursziel.