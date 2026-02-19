    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovavest Real Estate AktievorwärtsNachrichten zu Novavest Real Estate
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Novavest Real Estate 2025: Rekordgewinne im Geschäftsjahr!

    Starkes Geschäftsjahr mit deutlich höherem Gewinn, gestärkter Bilanz, tiefer Leerstandsquote und reduzierter Verschuldung – Grundlage für attraktive Ausschüttung und neue VR-Kandidaturen.

    Novavest Real Estate 2025: Rekordgewinne im Geschäftsjahr!
    Foto: adobe.stock.com
    • Gewinn stark verbessert: Gewinn inkl. Neubewertung +49% auf CHF 30.5 Mio.; Gewinn exkl. Neubewertung +20% auf CHF 24.5 Mio. (2024 pro forma: CHF 20.4 Mio.)
    • Net Asset Value und Eigenkapital gestiegen: NAV CHF 43.22 per 31.12.2025; Eigenkapital CHF 439.5 Mio.; Eigenkapitalquote 43.1%
    • Sehr tiefe Leerstandsquote und stabile Mietvertragsdauer: Leerstand gesenkt auf 2.0% per 31.12.2025; WAULT bei Gewerbe 6.8 Jahre
    • Reduzierte Verschuldung/Fremdbelehnung: Fremdbelehnung auf 51.2% (−2.6 Prozentpunkte); Hypothekarvolumen CHF 516.8 Mio.; durchschnittlicher Zinssatz 1.0%
    • Portfolio bei rund CHF 1.009,5 Mrd. Marktwert; sechs Liegenschaften im Geschäftsjahr 2025 verkauft (Verkaufswirkung auf Portfolio −CHF 48.8 Mio.; realisierter Verkaufserfolg CHF 0.2 Mio.)
    • Ausschüttungsantrag und Governance: Verwaltungsrat beantragt Nennwertrückzahlung von CHF 1.45 pro Namenaktie (Ausschüttungsrendite 3.6%); Nominationen für den VR: Adrian Nösberger und Salome Wieser zur Wahl an der GV 2026

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Novavest Real Estate ist am 19.02.2026.






    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Novavest Real Estate 2025: Rekordgewinne im Geschäftsjahr! Starkes Geschäftsjahr mit deutlich höherem Gewinn, gestärkter Bilanz, tiefer Leerstandsquote und reduzierter Verschuldung – Grundlage für attraktive Ausschüttung und neue VR-Kandidaturen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     