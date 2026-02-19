Novavest Real Estate 2025: Rekordgewinne im Geschäftsjahr!
Starkes Geschäftsjahr mit deutlich höherem Gewinn, gestärkter Bilanz, tiefer Leerstandsquote und reduzierter Verschuldung – Grundlage für attraktive Ausschüttung und neue VR-Kandidaturen.
Foto: adobe.stock.com
- Gewinn stark verbessert: Gewinn inkl. Neubewertung +49% auf CHF 30.5 Mio.; Gewinn exkl. Neubewertung +20% auf CHF 24.5 Mio. (2024 pro forma: CHF 20.4 Mio.)
- Net Asset Value und Eigenkapital gestiegen: NAV CHF 43.22 per 31.12.2025; Eigenkapital CHF 439.5 Mio.; Eigenkapitalquote 43.1%
- Sehr tiefe Leerstandsquote und stabile Mietvertragsdauer: Leerstand gesenkt auf 2.0% per 31.12.2025; WAULT bei Gewerbe 6.8 Jahre
- Reduzierte Verschuldung/Fremdbelehnung: Fremdbelehnung auf 51.2% (−2.6 Prozentpunkte); Hypothekarvolumen CHF 516.8 Mio.; durchschnittlicher Zinssatz 1.0%
- Portfolio bei rund CHF 1.009,5 Mrd. Marktwert; sechs Liegenschaften im Geschäftsjahr 2025 verkauft (Verkaufswirkung auf Portfolio −CHF 48.8 Mio.; realisierter Verkaufserfolg CHF 0.2 Mio.)
- Ausschüttungsantrag und Governance: Verwaltungsrat beantragt Nennwertrückzahlung von CHF 1.45 pro Namenaktie (Ausschüttungsrendite 3.6%); Nominationen für den VR: Adrian Nösberger und Salome Wieser zur Wahl an der GV 2026
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Novavest Real Estate ist am 19.02.2026.
