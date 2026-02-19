TKB erzielt beeindruckendes Spitzenergebnis – Jetzt mehr erfahren!
Rekordjahr für die Thurgauer Kantonalbank: 2025 erzielt sie den höchsten Gewinn ihrer Geschichte, stärkt ihr Kerngeschäft und baut Anlage- sowie Vorsorgekompetenz weiter aus.
- Die Thurgauer Kantonalbank (TKB) erzielte im Geschäftsjahr 2025 den höchsten Jahresgewinn in ihrer 155-jährigen Geschichte von 162 Mio. Franken.
- Das Kerngeschäft wuchs erneut, insbesondere das Hypothekargeschäft, das um 440 Mio. Franken (+1,7 %) gesteigert wurde.
- Der Geschäftsertrag stieg um 4,5 % auf 439 Mio. Franken, wobei das Zinsengeschäft den größten Anteil am Ertrag hat.
- Der Jahresgewinn wurde um 2,7 % auf 162 Mio. Franken erhöht, die Dividende für Partizipationsscheine auf 3,60 Franken angehoben.
- Die Eigenkapitalquote liegt bei 21 %, was die hohe Stabilität und die Übererfüllung der regulatorischen Anforderungen unterstreicht.
- Die Bank plant, ihre Position als Anlage- und Vorsorgebank weiter zu stärken, insbesondere durch die Schaffung eines eigenständigen Private Banking Bereichs und die Digitalisierung.
