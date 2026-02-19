    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsZug Estates Holding (B) AktievorwärtsNachrichten zu Zug Estates Holding (B)
    Zug Estates Holding (B): Starkes Jahresergebnis der Gruppe

    Die Zug Estates Gruppe blickt auf ein starkes Geschäftsjahr 2025 zurück: Gewinnsprung, höherer Liegenschaftenertrag und ein weiter gewachsenes Immobilienportfolio.

    Foto: adobe.stock.com
    • Das Konzernergebnis der Zug Estates Gruppe stieg im Jahr 2025 auf CHF 85.2 Mio., deutlich über dem Vorjahr (CHF 58.7 Mio.)
    • Der Liegenschaftenertrag wurde um 3.4% auf CHF 71.6 Mio. erhöht, bei gleichbleibender sehr niedriger Leerstandsquote von 0.7%
    • Das Portfolio wurde im Jahr 2025 durch Investitionen auf CHF 1.94 Mrd. bewertet, ein Anstieg um CHF 76.6 Mio. (4.1%)
    • Das operative Ergebnis (EBIT) stieg um 40.0% auf CHF 107.5 Mio., hauptsächlich durch Neubewertungsgewinne und operative Verbesserungen
    • Die Dividende soll um 4.3% auf CHF 49.00 pro Namenaktie Serie B erhöht werden, basierend auf einem guten operativen Ergebnis
    • Für 2026 wird ein Konzernergebnis ohne Neubewertungs- und Sondereffekte auf Vorjahresniveau erwartet, mit einer leichten Reduktion des Liegenschaftenertrags und stabilen Umsätzen im Hotel- & Gastronomiesegment

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Zug Estates Holding (B) ist am 19.02.2026.






