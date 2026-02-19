    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Wahlumfrage sieht AfD in Mecklenburg-Vorpommern bei 37 Prozent

    • AfD vorn 37%, SPD 23%, CDU 13%, Linke 11% klar
    • BSW 5% an Kippe, FDP/Grüne unter 5% raus jetzt
    • Forsa 1003 Befr. (9.-16.2.), Fehlertol. +/-3% .
    SCHWERIN (dpa-AFX) - Sieben Monate vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern sieht eine Wahlumfrage die AfD bei 37 Prozent und damit weit vor allen anderen Parteien. Die SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig kommt bei der repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag der "Ostsee-Zeitung" auf 23 Prozent, die CDU auf 13 Prozent. Die Linke, die aktuell mit der SPD die Landesregierung bildet, sieht die Umfrage bei 11 Prozent. Gewählt wird in Mecklenburg-Vorpommern am 20. September.

    FDP (2) und Grüne (4) erhielten in der Umfrage jeweils weniger als fünf Prozent und würden damit aus dem Landtag fliegen. Das BSW, bisher nicht im Schweriner Landtag vertreten, liegt in der Umfrage bei 5 Prozent und damit genau auf der Kippe.

    Forsa hat für die repräsentative Umfrage vom 9. bis 16. Februar 1.003 Wahlberechtigte in Mecklenburg-Vorpommern befragt.

    Im Vergleich zu letzter NDR-Umfrage: SPD büßt Stimmen ein

    Im Vergleich zu einer Wahlumfrage von Infratest dimap im Auftrag des NDR, die Ende Januar veröffentlicht worden war, legt die AfD zwei Prozentpunkte zu, die SPD büßt zwei Punkte ein. Die CDU landete in der NDR-Umfrage bei 13 Prozent, die Linke bei 12 Prozent und das BSW bei 6 Prozent. Grüne und FDP blieben unter fünf Prozent.

    Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang. Die ermittelten Ergebnisse können, wie alle Stichprobenerhebungen, Fehlertoleranzen enthalten. Im Fall der aktuellen Forsa-Umfrage liegt sie den Angaben zufolge bei +/- 3 Prozentpunkten.

    Aus der vorhergehenden Landtagswahl 2021 war die SPD mit 39,6 Prozent als große Gewinnerin hervorgegangen. Die AfD erhielt 16,7 Prozent der Stimmen, die CDU 13,3 Prozent, die Linke 9,9 Prozent, die Grünen 6,3 Prozent und die FDP 5,8 Prozent./gyd/ili/DP/zb






