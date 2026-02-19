    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRELX AktievorwärtsNachrichten zu RELX
    JPMORGAN stuft Relx auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Relx auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5070 Pence belassen. Die Aktien des Medienkonzerns und Datenbankanbieters seien ungerechtfertigterweise 30 Prozent niedriger bewertet als die der US-Konkurrenz, schrieb Daniel Kerven am Mittwochabend. Er hält den Weg für rund 9 Prozent operatives Ergebniswachstum in den kommenden drei bis vier Jahren für gut absehbar. Kerven geht wie Relx davon aus, dass das Thema KI die Nachfrage nach den Daten, Informationen und der Analytik der Briten noch antreiben wird. Seine Ergebnisprognose für 2030 hob Kerven um 8 Prozent an. Auf dieser Basis liege das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei lediglich 7./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 22:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 00:15 / GMT


    Die RELX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 25,99EUR auf Lang & Schwarz (18. Februar 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: Relx
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 50,7
    Kursziel alt: 50,7
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A


