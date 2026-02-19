Krones wächst 2025 profitabel – Ausblick auf 2026 mit Zuwächsen
Trotz Gegenwind bei Währungen liefert das Unternehmen 2025 starke Zahlen und blickt mit solider Profitabilität und gut gefüllten Auftragsbüchern zuversichtlich auf 2026.
Foto: Armin Weigel - dpa
- Umsatz: Q4 2025 +9,7% auf 1.556,4 Mio. €; Gesamtjahr +7,0% auf 5.663,8 Mio. € (Wachstumsprognose 2025 erreicht trotz umrechnungsbedingtem Umsatzrückgang von 99 Mio. €)
- Auftragseingang/Auftragsbestand: Q4 +8,6% auf 1.460,0 Mio. €; Gesamtjahr 5.564,7 Mio. € (+1,9%); Auftragsbestand Ende 2025 4.190,4 Mio. € (sichert Auslastung bis weit ins 3. Quartal 2026), Book‑to‑Bill 0,98
- Ertragskraft/EBITDA: Q4 EBITDA +17,5% auf 171,6 Mio. € (EBITDA‑Marge 11,0%); Gesamtjahr EBITDA +12,2% auf 602,3 Mio. € (Marge 10,6%, Zielband 10,2–10,8% erreicht)
- Ergebnis: Ergebnis vor Steuern (EBT) +11,1% auf 424,1 Mio. €; Konzernergebnis 299,2 Mio. €; Ergebnis je Aktie 9,45 € (Vorjahr 8,77 €)
- Cashflow und Bilanzkennzahlen: Free Cashflow vor M&A im Gesamtjahr 282,9 Mio. € (Q4: 202,7 Mio. €); ROCE steigt auf 19,1% (vs. 18,2%); Nettoliquidität 548,2 Mio. €; Eigenkapitalquote 42,2%
- Ausblick 2026 und Risiken: Vorstand prognostiziert währungsbereinigtes Umsatzwachstum 3–5%, EBITDA‑Marge 10,7–11,1% und ROCE 19–20%; nennt Unsicherheiten (Geopolitik, Zollpolitik, Lieferketten, Wechselkurse); alle Zahlen vorläufig und prüfungsabhängig.
Der nächste wichtige Termin, Conference Call zu den vorläufigen Zahlen 2025, bei KRONES ist am 19.02.2026.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.722,69PKT (+0,65 %).
-2,07 %
+0,50 %
-2,10 %
+13,19 %
+2,72 %
+26,49 %
+83,96 %
+42,96 %
+1.488,90 %
