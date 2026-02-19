    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsABB AktievorwärtsNachrichten zu ABB
    ABB veröffentlicht Jahresbericht 2025 – die wichtigsten Highlights

    Rekordjahr für ABB: Der Jahresbericht 2025 zeigt starke Finanzzahlen, deutliche Emissionssenkungen und Fortschritte bei Sicherheit, Effizienz und Diversität.

    ABB veröffentlicht Jahresbericht 2025 – die wichtigsten Highlights
    Foto: Oleksandr Lutsenko - stock.adobe.com
    • ABB veröffentlichte ihre Jahresberichterstattung 2025, die einen umfassenden Überblick über Strategie, Performance, Governance und Nachhaltigkeit bietet.
    • Das Jahr 2025 war das bisher erfolgreichste Jahr für ABB mit Rekordwerten bei Umsatz, operativer EBITA-Marge und Free Cashflow.
    • Das Unternehmen hat seine Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen seit 2019 um 79 % reduziert und prognostiziert eine Reduktion um 86 % bis 2030.
    • ABB hat durch verkaufte Produkte seit 2022 insgesamt 285 Megatonnen Treibhausgasemissionen eingespart und strebt eine weitere Reduktion der Scope-3-Emissionen um 25 % bis 2030 an.
    • Im Jahr 2025 stammten 98 % der verbrauchten Energie aus erneuerbaren Quellen, und die Energieproduktivität wurde seit 2019 um 61 % verbessert.
    • Die Arbeitsunfallrate (LTIFR) wurde 2025 auf 0,14 gesenkt, was eine Verbesserung um 9 % gegenüber dem Vorjahr und um 45 % seit 2019 darstellt, mit einem Anstieg des Frauenanteils in Führungspositionen auf 22,6 %.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei ABB ist am 22.04.2026.


    ABB

    -0,08 %
    +1,86 %
    +16,93 %
    +32,37 %
    +38,34 %
    +143,28 %
    +217,91 %
    +405,75 %
    +237,04 %
    ISIN:CH0012221716WKN:919730





    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Rekordjahr für ABB: Der Jahresbericht 2025 zeigt starke Finanzzahlen, deutliche Emissionssenkungen und Fortschritte bei Sicherheit, Effizienz und Diversität.
