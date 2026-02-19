ABB veröffentlicht Jahresbericht 2025 – die wichtigsten Highlights
Rekordjahr für ABB: Der Jahresbericht 2025 zeigt starke Finanzzahlen, deutliche Emissionssenkungen und Fortschritte bei Sicherheit, Effizienz und Diversität.
Foto: Oleksandr Lutsenko - stock.adobe.com
- ABB veröffentlichte ihre Jahresberichterstattung 2025, die einen umfassenden Überblick über Strategie, Performance, Governance und Nachhaltigkeit bietet.
- Das Jahr 2025 war das bisher erfolgreichste Jahr für ABB mit Rekordwerten bei Umsatz, operativer EBITA-Marge und Free Cashflow.
- Das Unternehmen hat seine Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen seit 2019 um 79 % reduziert und prognostiziert eine Reduktion um 86 % bis 2030.
- ABB hat durch verkaufte Produkte seit 2022 insgesamt 285 Megatonnen Treibhausgasemissionen eingespart und strebt eine weitere Reduktion der Scope-3-Emissionen um 25 % bis 2030 an.
- Im Jahr 2025 stammten 98 % der verbrauchten Energie aus erneuerbaren Quellen, und die Energieproduktivität wurde seit 2019 um 61 % verbessert.
- Die Arbeitsunfallrate (LTIFR) wurde 2025 auf 0,14 gesenkt, was eine Verbesserung um 9 % gegenüber dem Vorjahr und um 45 % seit 2019 darstellt, mit einem Anstieg des Frauenanteils in Führungspositionen auf 22,6 %.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei ABB ist am 22.04.2026.
-0,08 %
+1,86 %
+16,93 %
+32,37 %
+38,34 %
+143,28 %
+217,91 %
+405,75 %
+237,04 %
