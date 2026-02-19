    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCembra Money Bank Namen.Akt. AktievorwärtsNachrichten zu Cembra Money Bank Namen.Akt.
    Cembra steigert Gewinn um 5 % dank disziplinierter Strategie

    Trotz leicht rückläufigem Ertrag stärkt die Bank ihre Profitabilität, Effizienz und Kapitalbasis deutlich – und stellt die Weichen für weiteres Gewinnwachstum bis 2026.

    Cembra steigert Gewinn um 5 % dank disziplinierter Strategie
    Foto: adobe.stock.com
    • Reingewinn stieg um 5% auf CHF 180 Mio; Eigenkapitalrendite (ROE) 13.7% und Ausblick für 2026: ROE rund 15% (Anstieg des Reingewinns erwartet).
    • Nettoforderungen bei CHF 6.584 Mrd (−1%); Nettoertrag CHF 542.2 Mio (−2%); Nettozinsmarge stabil bei 5.5%.
    • Effizienz deutlich verbessert: Aufwand‑Ertrags‑Verhältnis auf 45.2% (2024: 48.1%) durch Geschäftsausgaben −7% und Personalaufwand −10%.
    • Kreditqualität stabil: Verlustquote unverändert bei 1.1%; Wertberichtigungen CHF 73.6 Mio; NPL‑Anteil 1.9%.
    • Starke Kapital- und Finanzierungsposition: Tier‑1‑Quote 17.6%; Eigenkapital CHF 1.345 Mrd (+5%); Einlagenanteil 56%, Finanzierungskosten gesunken auf 1.33%; Covered‑Bond‑Programm zur Diversifizierung.
    • Dividendenvorschlag: ordentliche Dividende CHF 4.60 (+8%) und Sonderdividende CHF 1.00 je Aktie; Managementwechsel: Christoph Glaser wird per 1. März 2026 CFO.

    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Cembra steigert Gewinn um 5 % dank disziplinierter Strategie Trotz leicht rückläufigem Ertrag stärkt die Bank ihre Profitabilität, Effizienz und Kapitalbasis deutlich – und stellt die Weichen für weiteres Gewinnwachstum bis 2026.
