Cembra steigert Gewinn um 5 % dank disziplinierter Strategie
Trotz leicht rückläufigem Ertrag stärkt die Bank ihre Profitabilität, Effizienz und Kapitalbasis deutlich – und stellt die Weichen für weiteres Gewinnwachstum bis 2026.
Foto: adobe.stock.com
- Reingewinn stieg um 5% auf CHF 180 Mio; Eigenkapitalrendite (ROE) 13.7% und Ausblick für 2026: ROE rund 15% (Anstieg des Reingewinns erwartet).
- Nettoforderungen bei CHF 6.584 Mrd (−1%); Nettoertrag CHF 542.2 Mio (−2%); Nettozinsmarge stabil bei 5.5%.
- Effizienz deutlich verbessert: Aufwand‑Ertrags‑Verhältnis auf 45.2% (2024: 48.1%) durch Geschäftsausgaben −7% und Personalaufwand −10%.
- Kreditqualität stabil: Verlustquote unverändert bei 1.1%; Wertberichtigungen CHF 73.6 Mio; NPL‑Anteil 1.9%.
- Starke Kapital- und Finanzierungsposition: Tier‑1‑Quote 17.6%; Eigenkapital CHF 1.345 Mrd (+5%); Einlagenanteil 56%, Finanzierungskosten gesunken auf 1.33%; Covered‑Bond‑Programm zur Diversifizierung.
- Dividendenvorschlag: ordentliche Dividende CHF 4.60 (+8%) und Sonderdividende CHF 1.00 je Aktie; Managementwechsel: Christoph Glaser wird per 1. März 2026 CFO.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Cembra Money Bank Namen.Akt. ist am 19.02.2026.
