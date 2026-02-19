Knorr-Bremse auf Erfolgskurs: Gewinn und Profit steigen deutlich
Rekordjahr für Knorr-Bremse: Starkes Wachstum, hohe Profitabilität und ein historischer Free Cashflow untermauern die erfolgreiche BOOST-Strategie und ambitionierte Ziele für 2026.
- Knorr-Bremse hat im Jahr 2025 ein operatives EBIT von über 1 Mrd. EUR und eine EBIT-Marge von 13 % erreicht
- Der Konzernumsatz lag trotz Unternehmensverkäufen bei 7,8 Mrd. EUR, mit einem organischen Wachstum von 1,9 %
- Der Free Cashflow stieg auf ein Rekordniveau von 790 Mio. EUR, mit einer Cash Conversion Rate von über 100 %
- Die Division Rail verzeichnete 2025 Rekordwerte bei Auftragseingang, Auftragsbestand, Umsatz und EBIT-Marge
- Das Unternehmen setzt die BOOST-Strategie fort, inklusive Portfoliooptimierung, Kosteneinsparungen und gezielten Investitionen, z.B. Übernahmen wie duagon und TRAVIS
- Für 2026 wird ein Umsatz zwischen 8,0 und 8,3 Mrd. EUR, eine operative EBIT-Marge von rund 14 % und ein Free Cashflow von 750 bis 850 Mio. EUR erwartet
