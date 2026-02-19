Knorr-Bremse auf Erfolgskurs: Gewinn und Profit steigen deutlich

Knorr-Bremse hat im Jahr 2025 ein operatives EBIT von über 1 Mrd. EUR und eine EBIT-Marge von 13 % erreicht

Der Konzernumsatz lag trotz Unternehmensverkäufen bei 7,8 Mrd. EUR, mit einem organischen Wachstum von 1,9 %

Der Free Cashflow stieg auf ein Rekordniveau von 790 Mio. EUR, mit einer Cash Conversion Rate von über 100 %

Die Division Rail verzeichnete 2025 Rekordwerte bei Auftragseingang, Auftragsbestand, Umsatz und EBIT-Marge

Das Unternehmen setzt die BOOST-Strategie fort, inklusive Portfoliooptimierung, Kosteneinsparungen und gezielten Investitionen, z.B. Übernahmen wie duagon und TRAVIS

Für 2026 wird ein Umsatz zwischen 8,0 und 8,3 Mrd. EUR, eine operative EBIT-Marge von rund 14 % und ein Free Cashflow von 750 bis 850 Mio. EUR erwartet

Der nächste wichtige Termin, vorläufige Finanzergebnisse 2025, bei Knorr-Bremse ist am 19.02.2026.

Der Kurs von Knorr-Bremse lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 106,40EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,05 % im Minus.

13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 106,35EUR das entspricht einem Minus von -0,05 % seit der Veröffentlichung.

Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.722,69PKT (+0,65 %).





