JEFFERIES stuft QIAGEN NV auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Qiagen nach Gesprächen mit dem Management in Boston mit einem Kursziel von 59 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Wettbewerbssorgen im Zusammenhang mit einigen Produkten des Labordienstleisters und Diagnostikspezialisten schienen mehr ein Gesprächsthema als fundamental begründet zu sein, schrieb Tycho Peterson am Mittwochabend. Derweil gehe die Suche nach einem neuen Unternehmenschef voran./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 23:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 23:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Qiagen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 41,62EUR auf Lang & Schwarz (19. Februar 2026, 07:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
