Zurich schraubt Gewinn stärker in die Höhe als erwartet
- Zurich 2025: Gewinnrekord, Experten überrascht
- Dividende 30 CHF (+2) - Aktionäre profitieren.
- Preiserhöhungen, Wachstum; Kapitalrendite 26,9%
ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Schweizer Versicherer Zurich hat 2025 erneut mehr verdient und die Erwartungen der Experten übertroffen. Angesichts der guten Gewinnentwicklung sollen die Aktionärinnen und Aktionäre des Versicherers in den Genuss einer höheren Dividendenausschüttung kommen. Der Betriebsgewinn der Zurich rückte im vergangenen Jahr um 14 Prozent auf knapp 8,9 Milliarden US-Dollar vor und der Reingewinn kletterte um 17 Prozent auf 6,8 Milliarden, wie der Konzern am Donnerstag bekanntgab. In beiden Fällen bedeutet das Rekord. Zudem übertraf der Konzern die Erwartungen der Experten.
Die Dividende soll um 2 Franken auf 30 Franken je Aktie erhöht werden - auch das ist etwas mehr als erwartet. Im vergangenen Jahr profitierte Zurich, wie die Konkurrenz, von einer eher geringen Schadenlast aus Unwettern. Die Ausnahme waren die verheerenden Waldbrände in Kalifornien zu Jahresbeginn, für die Zurich 200 Millionen Dollar an Kosten veranschlagt hatte. Zudem gelang es, die Preise in der Schaden- und Unfallversicherung weiter zu erhöhen und im Vorsorgegeschäft zu wachsen. Einen positiven Einfluss auf die Ergebnisentwicklung hatte überdies das freundliche Börsenumfeld.
"Das Resultat verdeutlicht, dass wir auf sehr gutem Weg sind, unsere Ziele für 2027 zu erreichen oder sogar zu übertreffen, und wir bestens positioniert sind, um zukünftige Wachstumschancen zu nutzen", sagte Zurich-Chef Mario Greco. Zurich strebt eine durchschnittliche Steigerung des Gewinns je Aktie von jährlich über 9 Prozent sowie eine Kapitalrendite auf dem Betriebsgewinn von über 23 Prozent an. Letztere lag 2025 mit 26,9 Prozent bereits über dem Zielwert./mk/gab/AWP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zurich Insurance Group Aktie
Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 621,2 auf Lang & Schwarz (19. Februar 2026, 07:12 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zurich Insurance Group Aktie um +4,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,03 %.
Die Marktkapitalisierung von Zurich Insurance Group bezifferte sich zuletzt auf 91,81 Mrd..
Zurich Insurance Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 28,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8500 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 573,44CHF. Von den letzten 9 Analysten der Zurich Insurance Group Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 520,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 642,00CHF was eine Bandbreite von -17,11 %/+2,34 % bedeutet.
