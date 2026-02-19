Maschinenbauer Krones mit Zuwächsen - Sieht robuste Investitionsbereitschaft

Für das neue Geschäftsjahr erwartet Krones weiteres Wachstum. Der Umsatz soll währungsbereinigt um drei bis fünf Prozent zulegen und die Ebitda-Marge soll sich auf 10,7 bis 11,1 Prozent verbessern, nach 10,6 Prozent 2025./nas/mis

Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,22 % und einem Kurs von 138,1 auf Lang & Schwarz (19. Februar 2026, 07:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KRONES Aktie um +0,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,10 %.

Die Marktkapitalisierung von KRONES bezifferte sich zuletzt auf 4,31 Mrd..

KRONES zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 163,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 174,00EUR was eine Bandbreite von +9,73 %/+27,29 % bedeutet.