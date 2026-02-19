Maschinenbauer Krones mit Zuwächsen - Sieht robuste Investitionsbereitschaft
- Umsatz +7% auf 5,66 Mrd. €; Ebitda +12,2% 2025
- Aufträge Q4 +8,6%; Neugeschäft +1,9% 5,56Mrd €
- Prognose: Umsatz +3–5% währ.; Ebitda 10,7–11,1
NEUTRAUBLING (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer Krones hat im vergangenen Jahr Umsatz und Profitabilität verbessert. Dabei profitierte der Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen von robusten Zuwächsen im Schlussquartal. Der Umsatz stieg 2025 vorläufigen Zahlen zufolge um sieben Prozent auf 5,66 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Neutraubling mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um 12,2 Prozent auf 602,3 Millionen Euro zu. Damit lagen die Zahlen im Rahmen der Analystenerwartungen.
Krones bezeichnet seine Märkte als grundsätzlich weniger von konjunkturellen Schwankungen betroffen. Die Investitionsbereitschaft der Kunden sei weiterhin robust. So verzeichnete das Unternehmen im vierten Quartal einen Anstieg des Auftragseingangs um 8,6 Prozent. Im Gesamtjahr legte das Neugeschäft um 1,9 Prozent auf knapp 5,56 Milliarden Euro zu.
Für das neue Geschäftsjahr erwartet Krones weiteres Wachstum. Der Umsatz soll währungsbereinigt um drei bis fünf Prozent zulegen und die Ebitda-Marge soll sich auf 10,7 bis 11,1 Prozent verbessern, nach 10,6 Prozent 2025./nas/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KRONES Aktie
Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,22 % und einem Kurs von 138,1 auf Lang & Schwarz (19. Februar 2026, 07:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KRONES Aktie um +0,50 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,10 %.
Die Marktkapitalisierung von KRONES bezifferte sich zuletzt auf 4,31 Mrd..
KRONES zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 163,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 174,00EUR was eine Bandbreite von +9,73 %/+27,29 % bedeutet.
