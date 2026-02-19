BARCLAYS stuft BAYER AG auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Charles Pitman-King bezeichnete den Glyphosat-Vergleich in den USA in seinem Resümee vom Donnerstag als kleinen Schritt nach vorn für die Leverkusener. Die Wahrscheinlichkeit steige, dass die Belastung durch die Rechtsstreitigkeiten durch den Unkrautvernichter im Jahr 2026 abgehakt werden könnte. Zunächst hänge aber alles von einer ohnehin anstehenden Entscheidung des obersten US-Gerichts ab. Bevor sie zugunsten von Bayer falle, seien die konkreten Fortschritte eher gering./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 04:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 04:33 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 04:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 04:33 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,72 % und einem Kurs von 46,60EUR auf Lang & Schwarz (19. Februar 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Charles Pitman-King
Analysiertes Unternehmen: BAYER AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 50
Kursziel alt: 50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Charles Pitman-King
Analysiertes Unternehmen: BAYER AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 50
Kursziel alt: 50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte