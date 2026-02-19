JPMORGAN stuft Siemens Energy auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Siemens Energy mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie des Energietechnikkonzerns steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. In seinem am Donnerstag vorliegenden, vierteljährlichen Überblick über die Gasturbinenhersteller betonte Mark Strouse, dass diese 2025 auftragsseitig in diesem Bereich das zweitbeste Jahr ihrer Geschichte hinter sich gebracht hätten, wobei 86 Prozent der Orders auf die Platzhirsche Siemens Energy, GE Vernova und Mitsubishi Heavy Industries entfallen seien. Seit Anfang 2026 seien die Aktien deutlich besser gelaufen als der marktbreite US-Aktienindex S&P 500, insbesondere Siemens Energy./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 22:47 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 00:15 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 166,3EUR auf Lang & Schwarz (19. Februar 2026, 07:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Mark Strouse

Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 200

Kursziel alt: 200

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 200,00 € , was eine Steigerung von +20,81% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer