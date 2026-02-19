dpa-AFX Börsentag auf einen Blick
Leichte Verluste erwartet
- Dax leicht tiefer; Höchststand knapp verfehlt.
- Fed-Protokoll bremst Rallye; Inflationswarnung.
- Asien stärker; Nikkei +0,7%, China Feiertag...
FRANKFURT (dpa-AFX)
------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
-------------------------------------------------------------------------------
DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Nach dem starken Vortag zeichnen sich im Dax am Donnerstag kleine Verluste ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor dem regulären Xetra-Auftakt rund 0,2 Prozent tiefer auf 25.229 Punkte. Mit in der Spitze 25.315 Punkten hatte der Dax tags zuvor wieder einen Höchststand seit Mitte Januar erreicht. Damit ließ er zugleich die Tür für die Rückkehr an sein Rekordhoch bei gut 25.507 Punkten offen, das ebenfalls aus diesem Jahr stammt. Erst unter der Marke von 25.000 Punkten würde sich diese Tür zunächst wieder schließen. Die wichtigsten US-Indizes zeigten sich am Mittwoch erholt. Ihr Niveau zum europäischen Handelsende konnten sie aber nicht ganz halten. Dies lag vor allem daran, dass die US-Notenbank im Protokoll ihrer jüngsten Sitzung die Risiken betonte, die von einer zu hohen Inflation ausgehen können
USA: - GEWINNE - Die US-Notenbank Fed hat die Kauflaune an den US-Aktienmärkten am Mittwoch etwas gedämpft. Sie betonte im Protokoll ihrer jüngsten Sitzung die Risiken, die von einer zu hohen Inflation ausgehen können. Daraufhin gaben die Kurse einen Teil ihrer Gewinne wieder ab. Für den Leitindex Dow Jones Industrial blieb zur Schlussglocke ein Plus von 0,26 Prozent übrig. Mit 49.662,66 Punkten blieb der Dow unter der Marke von 50.000 Zählern, unter die er zuletzt gerutscht war. Andere große Indizes schlugen sich zwar besser als der Dow, auch sie gaben aber ihre Gewinne teilweise wieder ab. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,80 Prozent. Er hatte zuletzt stärker nachgegeben als der Dow und der marktbreite S&P 500 . Letzterer legte zur Wochenmitte um 0,56 Prozent zu.
ASIEN: - GEWINNE - Der japanische Aktienmarkt hat am Donnerstag zugelegt. Der Leitindex Nikkei 225 kletterte kurz vor dem Handelsende um 0,7 Prozent nach oben. Aus den USA kam nur gedämpfter Rückenwind. Denn die US-Notenbank Fed betonte im Protokoll ihrer jüngsten Sitzung die Risiken, die von einer zu hohen Inflation ausgehen können. In China ruht der Handel wegen des chinesischen Neujahrsfestes unterdessen weiterhin.
^
DAX 25.278,21 1,12%
XDAX 25.240,57 0,83%
EuroSTOXX 50 6.103,37 1,35%
Stoxx50 5.243,87 1,24%
DJIA 49.662,66 0,26%
S&P 500 6.881,31 0,56%
NASDAQ 100 24.898,87 0,80%°
------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
-------------------------------------------------------------------------------
RENTEN:
^
Bund-Future 129,16 -0,09%°
DEVISEN:
^
Euro/USD 1,1793 0,08%
USD/Yen 155,25 0,28%
Euro/Yen 183,09 0,36%°
BITCOIN:
^
Bitcoin 66.939 0,77%
(USD, Bitstamp)°
ROHÖL:
^
Brent 70,45 0,10 USD WTI 65,33 0,14 USD°
/jha/
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Guten Morgen, der Generator spuckt heut am ersten Fastentag die 25.149 aus. Haut rein, solange es noch billig ist.....🤠
Während andere im noch laut „Long!“ oder „Short!“ rufen – je nachdem, was die letzte 5-Minuten-Kerze gerade emotional hergibt – arbeite ich lieber mit Struktur statt Lautstärke.
Mein Fahrplan ist klar definiert:
Zunächst sehe ich die Short-Seite im Vorteil mit einem ersten Zielbereich bei 24.350–24.410 Punkten. Dort erwarte ich eine technische Reaktion – nicht, weil ich es hoffe, sondern weil dort Liquidität liegt.
Kommt die erwartete Gegenbewegung, plane ich eine Erholung in Richtung 24.790 Punkte – klassischer Pullback in ein übergeordnet schwächeres Marktumfeld.
Zeigt der Markt dort Schwächesignale, wird erneut Position aufgebaut.
Das mittelfristige Ziel bis Mitte/Ende März liegt bei 23.680 Punkten – saubere Unterstützungszone, kein Fantasiewert.
Der Unterschied?
Ich handle Szenarien, keine Schlagworte.
Ich definiere Marken, bevor ich Meinungen äußere.
Und ich plane die Route, bevor ich aufs Gaspedal drücke.
Trading ist kein Stimmungsbarometer –
es ist Risikomanagement mit Kursziel.