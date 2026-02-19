Amazon am Wendepunkt: 200 Mrd. KI‑Wette – Chance oder Risiko?

Historische Parallelen werden gezogen: 2006 war Amazon bereits wegen hoher Investitionen und sinkender Quartalsgewinne in der Kritik; damals standen die Entwicklung von AWS und das Prime-Programm im Fokus. Rückblickend erwiesen sich diese Ausgaben als wegweisend: AWS wurde zur zentralen Profitmaschine, die ab 2016 mehr Gewinn erzielte als das nordamerikanische Einzelhandelsgeschäft. Heute generiert AWS eine Run‑Rate von rund 142 Milliarden US-Dollar Umsatz und ist maßgeblich für die Margen des Konzerns.

Amazon steckt in der bisher schwersten Schwächephase seit fast zwei Jahrzehnten: Neun aufeinanderfolgende Verlusttage und ein Kursrückgang von rund 18,2 Prozent haben Anleger verunsichert. Im Zentrum der Debatte steht die massive KI-Offensive des Konzerns – und die Frage, ob diese Investments ähnlich fruchtbar werden können wie einst die Aufbauphase von Amazon Web Services (AWS).

Doch die heutige Lage unterscheidet sich in der Größenordnung. CEO Andy Jassy kündigte jüngst Investitionen in KI-Infrastruktur von etwa 200 Milliarden US-Dollar an. Diese Summe löst Befürchtungen aus: Hoher Kapitalbedarf könne die Liquidität belasten, zusätzliche Verschuldung nötig machen und zu Abschreibungen führen, wenn teure Server und Chips schneller an Wert verlieren als erwartet. Anleger fragen sich, wie lange es dauert, bis sich milliardenschwere Ausgaben amortisieren – und ob das Geschäftsmodell der KI-Vermarktung dieselben skalierenden Margen liefern kann wie AWS.

Die Marktreaktion ist gespalten. Einige Investoren sehen den aktuellen Kursrückgang als Kaufgelegenheit; Forumsbeiträge empfehlen Nachkäufe und verweisen auf langfristiges Potenzial. Technische Trader identifizieren kurzfristige Unterstützungszonen bei 165–170 Euro und kritische Widerstände bei 185–195 Euro; ein nachhaltiger Aufwärtstrend würde erst oberhalb 195 Euro wieder bestätigt. Andere Kommentatoren warnen vor einer Phase erhöhter Volatilität, in der Erwartungen an Wachstum und Gewinnströme weiterhin hart auf die Probe gestellt werden.

Zusätzlich unterstreicht Amazons Aktivitäten im Mediengeschäft – etwa die Ankündigung der Serienadaption von Isabel Allendes „Das Geisterhaus“ für Prime Video – die Breite der Investitionsstrategie: der Konzern setzt gleichzeitig auf Cloud‑KI, Content‑Produktion und Handel.

Fazit: Die aktuelle Kursdelle reflektiert Realisierungsrisiken einer kapitalintensiven KI-Strategie. Historische Erfahrungen mit AWS sprechen für das Potenzial langfristiger Renditen, doch dieses Mal sind Tempo, Kostenkontrolle und Monetarisierungsfähigkeit entscheidend. Anleger sollten Quartalszahlen, Capex‑Pläne, AWS‑Margins und konkrete Umsatzbeiträge aus KI-Angeboten genau beobachten; zudem bleibt die technische Chartstruktur kurzfristig richtungsweisend.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,81 % und einem Kurs von 204,8USD auf Nasdaq (19. Februar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.