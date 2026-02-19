Bayer im Milliarden-Deal: Aktie springt – doch Zweifel bleiben

Kern der Vereinbarung ist ein Sammelvergleich, mit dem Bayer die Vielzahl an Klagen gegen das Herbizid Roundup eindämmen will. In verschiedenen Berichten wird die Einigungssumme unterschiedlich beziffert: Ein Paket von rund 7,25–7,5 Milliarden US-Dollar für ein Missouri-Verfahren ist vorgesehen; zusätzlich sollen bis zu 3 Milliarden US-Dollar für weitere US-Verfahren bereitstehen, insgesamt also etwa 10,5 Milliarden US-Dollar, die sowohl laufende als auch potenzielle künftige Forderungen über einen langen Zeitraum regeln sollen. Bayer betont weiter seine Auffassung, dass Roundup sicher sei.

Bayer hat sich mit der Ankündigung eines milliardenschweren Vergleichs im Glyphosat-Streit in den USA kurzfristig Entlastung erhofft – an den Börsen erwies sich der Effekt jedoch als flüchtig. Die Aktie sprang am Dienstag um mehr als 7 Prozent auf knapp 50 Euro, gab am Mittwoch nach starken Verkäufen aber deutlich nach und rutschte zeitweise unter 45 Euro. Grund für die Schwankungen sind weiterhin offene Fragen zur Tragfähigkeit und Wirksamkeit des vorgeschlagenen Deals.

Analysten und Investoren begrüßen die Initiative, bleiben aber skeptisch. JPMorgan-Analyst Richard Vosser warnt, dass der Deal nur greifen könne, wenn genügend Kläger zustimmten; würden zu viele Betroffene das Angebot ablehnen, könnte der gesamte Plan platzen. Union Investment sieht in dem Schritt das Beste aus einer schwierigen Lage, ohne jedoch einen endgültigen Durchbruch zu erkennen; die Herausforderung bestehe darin, ein attraktives Entschädigungsprogramm zu schnüren, das künftige Klagen verhindert, ohne die finanzielle Belastung außer Kontrolle zu bringen.

Auch externe Faktoren bleiben ein Unsicherheitsfaktor: Der US Supreme Court hat die Revision im Kernfall Durnell gegen Monsanto zugelassen; die mündliche Verhandlung ist für den 27. April 2026 angesetzt, ein Urteil wird bis Juni 2026 erwartet. Ein für Bayer günstiges Urteil könnte Tausende Verfahren beeinflussen und Klägeransprüche, die auf fehlenden Warnhinweisen beruhen, erheblich schwächen — nach Einschätzung von Experten Grundlage für rund 80 Prozent der Fälle.

Finanziell spürt Bayer die Last bereits: Seit der Monsanto-Übernahme 2018 für rund 60–66 Milliarden US-Dollar hat der Konzern mehr als 10 Milliarden US-Dollar in Urteilen und Vergleichen ausgezahlt. Die DZ Bank reagierte auf die neuen Belastungen mit einer deutlichen Senkung des fairen Werts von 51 auf 42 Euro und stufte die Aktie von „Kaufen“ auf „Verkaufen“ herab. Fazit: Der Vergleich könnte den Rechtsüberhang reduzieren und institutionelle Investoren zurückbringen, ist aber weder vollzogen noch risikofrei – die endgültige Wirkung hängt von Klägerzustimmungen und einer höchstrichterlichen Entscheidung ab.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,62 % und einem Kurs von 47,01EUR auf Lang & Schwarz (19. Februar 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.