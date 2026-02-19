Berenberg dreht bei BASF: Kursziel steigt – Politik könnte Rettung bringen

Die Branche kämpft weiterhin mit Überkapazitäten, vor allem aus China, die die Preise belasten. Infolgedessen sind die Konsensprognosen für 2026 in den vergangenen Monaten um rund 15 Prozent gesunken. Berenberg erwartet für 2026 dennoch ein EBITDA zwischen 6,7 und 7,2 Milliarden Euro. Die Aktie notiert aktuell bei etwa dem neunfachen des erwarteten EBITDA – leicht über dem historischen Durchschnitt –, was die Bank als nicht übermäßig teuer einstuft. Der Analyst hebt hervor, dass seine Gewinn-pro-Aktie-Prognosen für 2026 nicht erheblich vom Konsens abweichen, weshalb eine strikt pessimistische Haltung allein aus Bewertungsüberlegungen nicht gerechtfertigt erscheine.

Berenberg hat seine Einschätzung zu BASF überraschend nach oben korrigiert: Das Kursziel wurde von 38 auf 48 Euro angehoben, die Anlageempfehlung von „Sell“ auf „Hold“ verändert. Analyst Sebastian Bray begründet die Neubewertung weniger mit einer fundamentalen Verbesserung der Chemiekonjunktur als mit einem zunehmenden politischen Rückenwind, der die Risiken aus der schwachen Marktlage teilweise kompensieren könnte.

Treiber der Kursrally seit Jahresbeginn sind laut Berenberg politische Maßnahmen: ein mögliches deutsches Fiskalpaket, Diskussionen über die Verschiebung oder Verlängerung kostenloser Emissionszertifikate auf EU-Ebene sowie gezielte Handelsmaßnahmen gegen importierte Billigware. Erst kürzlich wurden Anti-Dumping-Maßnahmen für 1,4-Butandiol verhängt; weitere Schritte gegen importierte Chemikalien aus China sind denkbar. Solche Eingriffe könnten BASF kurzfristig entlasten, gleichzeitig warnt Berenberg, dass Maßnahmen auf europäischer Ebene auch die ohnehin angespannte Marktlage weiter komplex machen könnten.

Strukturell problematisch sind BASFs zuletzt aufgebaute hohe Kapazitäten, insbesondere in der Ethylenproduktion, sowie dauerhaft hohe Energie- und Standortkosten in Deutschland, die Margen belasten. Kapitalpolitisch gibt sich BASF zurückhaltend: Aktienrückkäufe sind moderat, die Dividende war zuletzt deutlich reduziert, was Anlegerkritik hervorrief und dem Image des früheren Dividendenchampions schadete.

Fazit: Kurzfristig bieten politische Interventionen Chancen, die negativen Effekte einer schwachen Chemienachfrage auszugleichen. Mittelfristig bleiben jedoch operative und strukturelle Herausforderungen – von Überkapazitäten über Energiepreise bis zur Kapitalallokation. Anleger sollten die Aktie daher als konjunktur- und politikabhängig bewerten: Bewertungsaufschläge sind begründet, aber nicht frei von Risiko.

Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,01 % und einem Kurs von 49,28EUR auf Lang & Schwarz (19. Februar 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.