Knorr-Bremse steigert Gewinn - Will 2026 zu Umsatzwachstum zurückkehren

Der Umsatz fiel im vergangenen Jahr um 0,8 Prozent auf 7,8 Milliarden Euro. Dies entspricht auch den Erwartungen von Analysten. Das bereinigte operative Ergebnis stieg indessen um 5,1 Prozent auf rund 1,02 Milliarden Euro. Die entsprechende Marge verbesserte sich um 0,7 Prozentpunkte auf 13 Prozent. Unter dem Strich stand ein um ein Fünftel gestiegener Gewinn von gut 574 Millionen Euro./err/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Knorr-Bremse Aktie

Die Knorr-Bremse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,80 % und einem Kurs von 105,6 auf Lang & Schwarz (19. Februar 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Knorr-Bremse Aktie um 0,00 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,45 %.

Die Marktkapitalisierung von Knorr-Bremse bezifferte sich zuletzt auf 17,04 Mrd..

Knorr-Bremse zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,7500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 103,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der Knorr-Bremse Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 87,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 94,00EUR was eine Bandbreite von -17,69 %/-11,07 % bedeutet.