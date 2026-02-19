VW kündigt 60‑Milliarden-Sparprogramm an – droht massiver Jobabbau?

Das Programm soll konzernweit für alle Marken und Kostenarten gelten; konkrete Maßnahmen nannte der Konzern bislang nicht. In internen Kreisen ist jedoch die Rede von weiteren Effizienzprojekten und — als nicht auszuschließender — Prüfung von Werkschließungen und zusätzlichem Personalabbau über die bereits angekündigten 35.000 Stellen in Deutschland bis 2030 hinaus. Betriebsratschefin Daniela Cavallo und die IG Metall betonen dagegen, dass mit dem im Dezember geschlossenen Kompromiss Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2030 ausgeschlossen seien. Der Betriebsrat spricht von einer Fortführung laufender Effizienzprogramme und fordert sozialverträgliche Lösungen für Beschäftigte.

Volkswagen hat ein umfassendes Sparprogramm angekündigt, das bis 2028 die Kosten um 20 Prozent senken und rund 60 Milliarden Euro einsparen soll. Konzernchef Oliver Blume und Finanzvorstand Arno Antlitz stellten die Verschärfung der Vorgaben laut Manager Magazin Mitte Januar der obersten Führungsriege vor. Hintergrund sind schleppende Verkäufe in China, US-Zölle und ein verschärftes Wettbewerbsumfeld, insbesondere durch aggressive Preispolitik chinesischer Hersteller.

Finanziell steht VW unter Druck: Ratingagentur S&P hatte den Ausblick auf „negativ“ gesenkt. Finanzchef Antlitz meldete zuletzt einen deutlich besseren Free Cashflow von rund sechs Milliarden Euro für 2025 statt zuvor prognostizierter null Euro. Zur Stabilisierung der Bilanz griff das Finanzressort offenbar auch zu ungewöhnlichen Mitteln wie dem Verkauf offener Forderungen. Die überraschend hohe Liquidität löste innenpolitische Debatten aus, weil sie knapp über der Schwelle für einen Bonusbaustein des Vorstands liegt; der Betriebsrat fordert deshalb eine Anerkennungsprämie für Tarifbeschäftigte.

VW verweist zugleich auf bereits erzielte Einsparungen in „zweistelliger Milliarden-Euro-Höhe“ durch laufende Programme; eine zuvor angepeilte Ergebnisverbesserung lag bei rund 11 Milliarden Euro. Analysten reagieren unterschiedlich: Die Citigroup hält an der Kaufempfehlung mit Kursziel 115 Euro fest, die Börse reagierte dagegen zunächst verhalten.

Konzernchef Blume will einen Zwischenstand und weitere Details am 10. März bei der Jahrespressekonferenz präsentieren. Branchenanalysten erwarten, dass VW neben Personal- und Standortmaßnahmen auch Margenprogramme, Plattformkonsolidierung und strengere Investitionsprioritäten vorziehen dürfte, um die Zielmarke zu erreichen. Besonders im EV-Geschäft könnten Einsparungen Druck auf Entwicklungstempo und Modelloffensive erzeugen, zugleich aber die Profitabilität schneller stabilisieren, wenn Skaleneffekte heben. Für Zulieferer bedeuten weitergehende Sparvorgaben zusätzliche Belastungen. Politisch ist Wolfsburg sensibel: Massive Jobkürzungen würden in Niedersachsen und auf Bundesebene intensive Reaktionen hervorrufen. Insgesamt bleibt offen, ob das Programm die Balance zwischen Wettbewerbsfähigkeit und sozialer Verantwortung halten kann. Bleibt abzuwarten.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 103,8EUR auf Lang & Schwarz (19. Februar 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.