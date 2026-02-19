    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNewron Pharmaceuticals AktievorwärtsNachrichten zu Newron Pharmaceuticals
    Newron holt bis zu 38 Mio. – Evenamide vor Schicksals‑Phase III

    Foto: Newron Pharmaceuticals SpA

    Newron Pharmaceuticals hat eine investorengetragene Kapitalmaßnahme angekündigt, die dem Unternehmen bis zu 38 Mio. Euro zur Fortführung seines globalen Phase‑III‑Programms für Evenamide sichern soll. Die Transaktion mit einer Gruppe bestehender und neuer Aktionäre aus Europa und Asien ist in drei Tranchen strukturiert und an klinische Meilensteine geknüpft – ein typisches „milestone‑financing“, das Finanzierungssicherheit mit Ergebnisorientierung verknüpft.

    Kern der Vereinbarung ist eine Erstzeichnung von bis zu 779.624 neuen Aktien zum Preis von 19,24 EUR je Aktie, was brutto bis zu 15 Mio. EUR einbringt. Zwei weitere Tranchen sollen folgen: Zum Fortschreiten der beiden zulassungsrelevanten ENIGMA‑TRS‑Studien hin zu den erwarteten 12‑Wochen‑Ergebnissen (voraussichtlich Q4 2026, spätestens 30.11.2026) wird die Investorengruppe weitere Aktien für insgesamt 11 Mio. EUR erwerben; eine dritte Tranche in Höhe von 12 Mio. EUR ist an positive Studiendaten gekoppelt. Die konkrete Anzahl der auszugebenden Aktien hängt vom dann geltenden Marktpreis ab; bei Anwendung des Ersttranche‑Preises könnten bis zu 1.971.052 neue Aktien ausgegeben werden. Die Aktien werden unter der bestehenden ISIN (IT0004147952) an der SIX kotiert sowie in Düsseldorf und am Xetra‑Quotation Board handelbar sein.

    Für Newron bedeutet der Kapitalzufluss eine substanzielle Verlängerung der finanziellen Perspektive über die anstehenden 12‑Wochen‑Zwischenergebnisse der ENIGMA‑TRS‑1 und ‑2 Studien hinaus. Management und Investoren setzen damit auf Evenamide als potenzielle erste Zusatztherapie bei behandlungsresistenter Schizophrenie (TRS) — einem Segment mit hohem medizinischem Bedarf. ENIGMA‑TRS umfasst zwei parallele Phase‑III‑Studien: eine einjährige Studie mit mindestens 600 Patienten (ENIGMA‑TRS‑1) zur Bewertung von 15 und 30 mg zweimal täglich, sowie eine 12‑wöchige Studie mit rund 400 Patienten (ENIGMA‑TRS‑2) mit 15 mg zweimal täglich.

    Pharmakologisch verfolgt Evenamide einen First‑in‑Class‑Ansatz als selektiver Blocker spannungsgesteuerter Natriumkanäle mit glutamatmodulierender Wirkung — ein Mechanismus, der sich von bestehenden Antipsychotika unterscheidet und für TRS besonders relevant sein könnte. Positive Phase‑III‑Daten wären ein deutlicher Werttreiber; zugleich bleiben klinische Risiken, Zulassungsunsicherheiten und mögliche weitere Finanzierungsbedarfe maßgebliche Unsicherheitsfaktoren.

    Die abgestufte Kapitalaufnahme ist ein strategischer Kompromiss: Sie signalisiert Investorenvertrauen, begrenzt kurzfristige Verwässerung und verknüpft weitere Mittelzuflüsse an messbare klinische Fortschritte. Für Anleger und Beobachter bleibt entscheidend, ob die kommenden ENIGMA‑Zwischenergebnisse die Erwartungen erfüllen und damit den Weg zu einer möglichen Zulassung und Kommerzialisierung ebnen.



    Newron Pharmaceuticals

    ISIN:IT0004147952WKN:A0LF18

    Die Newron Pharmaceuticals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 23,00EUR auf Lang & Schwarz (19. Februar 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.



