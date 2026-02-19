    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRio Tinto AktievorwärtsNachrichten zu Rio Tinto

    Kupfer treibt die Kassen

    Dividende auf Rekordkurs: Rio Tinto liefert – doch ein Risiko bleibt

    Mehr Produktion, strengere Kostendisziplin und Milliarden-Cashflow: Rio Tinto steigert Gewinn und Dividende deutlich – und setzt voll auf Kupfer.

    Für Sie zusammengefasst
    Der Bergbauriese Rio Tinto hat im abgelaufenen Geschäftsjahr solide Ergebnisse vorgelegt und profitiert von höherer Produktion sowie strikter Kostendisziplin. Der Umsatz steigt im Geschäftsjahr um 7,4 Prozent auf 57,64 Milliarden US-Dollar und übertrifft die Erwartungen damit um 1,33 Milliarden US-Dollar. Dennoch meldete das Unternehmen einen niedrigeren Nettogewinn von 9,97 Milliarden US-Dollar, nach 11,55 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Das bereinigte Ergebnis je Aktie liegt bei 6,69 US-Dollar und damit um 0,04 US-Dollar über den Prognosen.

    Die Aktie schloss gestern in London mit einem Plus von 3,84 Prozent bei 73,89 Britischen Pfund.

    Konzernchef Simon Trott stellte zu Beginn die Sicherheit in den Vordergrund. "Sicherheit hat für uns weiterhin höchste Priorität", sagte Trott. Man sei "fest entschlossen, aus dem tragischen Tod eines unserer Kollegen beim Simandou-Projekt am vergangenen Wochenende zu lernen" und werde den Vorfall umfassend untersuchen.

    Kupfer treibt das Ergebnis

    Operativ erzielte der Konzern ein Plus von 8 Prozent bei der Kupferäquivalent-Produktion. Treiber war vor allem der Hochlauf der Untertage-Mine Oyu Tolgoi sowie eine Rekordförderung von Eisenerz seit April in der Region Pilbara.

    Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg um 9 Prozent auf 25,4 Milliarden US-Dollar. Der operative Cashflow kletterte um 8 Prozent auf 16,8 Milliarden US-Dollar. Nach Steuern und staatlichen Abgaben in Höhe von 10,4 Milliarden US-Dollar erzielte Rio Tinto ein stabiles bereinigtes Ergebnis von 10,9 Milliarden US-Dollar.

    Trott betonte: "Unsere soliden Finanzergebnisse zeigen deutliche Fortschritte bei der Umsetzung unserer stärkeren, präziseren und einfacheren Arbeitsweise." Die Kombination aus operativer Stärke, breiterem Portfolio und strikter Kostenkontrolle habe das Ergebnis getragen.

    Zehntes Jahr in Folge hohe Ausschüttung

    Die Aktionäre profitieren von einer ordentlichen Dividende von 6,5 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einer Ausschüttungsquote von 60 Prozent und markiert das zehnte Jahr in Folge am oberen Ende der Zielspanne.

    "Unser starker Cashflow und unsere Bilanz ermöglichen es uns, eine Ausschüttungsquote von 60 Prozent aufrechtzuerhalten", sagte Trott. Man bleibe auf Kurs, die Kupferäquivalent-Produktion bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3 Prozent zu steigern.

    Effizienzprogramm und Dekarbonisierung

    Das Unternehmen will die Stückkosten bis 2030 um 4 Prozent pro Jahr senken. 2025 reduzierte Rio Tinto die operativen Stückkosten bereits um 5 Prozent. Die Kupferproduktion stieg im Jahresvergleich um 11 Prozent, bei Oyu Tolgoi sogar um 61 Prozent. Auch Aluminium lieferte entlang der Wertschöpfungskette höhere Beiträge.

    Beim Klimaziel strebt der Konzern bis 2030 eine Reduktion der direkten und energiebezogenen Emissionen um 50 Prozent an. 2025 lagen die Emissionen bei 31,5 Millionen Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent. Das entspricht einer Minderung um 14 Prozent gegenüber 2018.

    Trott sieht den Konzern gut positioniert. "Mit einer hochwertigen Pipeline, die auf Kupfer basiert, haben wir klare Aussichten, dieses Wachstumsprofil bis weit in das nächste Jahrzehnt hinein fortzusetzen."

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 84,60EUR auf Tradegate (19. Februar 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.


    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
