Deutsche Telekom vor Bilanz: Rückkäufe und TMUS-Power im Fokus (26. Feb)

Parallel läuft das laufende Aktienrückkaufprogramm planmäßig weiter: In der Periode 9. bis 13. Februar 2026 erwarb die Telekom insgesamt 1.233.614 eigene Aktien über Xetra zum insgesamt aufgerufenen Kaufpreis von 38,131,378 Euro; der tagesgewichtete Durchschnittskurs lag bei 30,9103 Euro. Seit Beginn des Programms am 5. Januar 2026 wurden damit bislang 8.849.605 Aktien zurückgekauft. Die Rückkäufe erfolgen ausschließlich über die Börse und wurden von einer beauftragten Bank ausgeführt. Die Bilanz wirkt dadurch nicht nur ausgewogener, sondern der Kapitalrückfluss stützt auch die Aktie in einem Marktumfeld, das von Unsicherheiten im US‑Geschäft geprägt ist.

Die Deutsche Telekom gibt den Veröffentlichungstermin für ihre Jahres- und Konzern­abschlüsse bekannt: Beide Berichtsarten werden am 26. Februar 2026 in deutscher und englischer Sprache auf der Unternehmensseite verfügbar sein. Die Vorabbekanntmachung schafft Klarheit für Investoren und institutionelle Adressaten, die die Quartals- und Jahreszahlen sowie das geplante Kapital­rückführungsprogramm mit Blick auf Bewertung und Dividendenpolitik einordnen wollen.

Analystenstimmung: Deutsche Bank Research bestätigte die Kaufempfehlung („Buy“) für die Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 42 Euro. Die Einschätzung betont, dass die Aktie trotz Erholung weiterhin günstig bewertet sei, vor allem angesichts der Belastungen durch die schwächere Kursentwicklung von T‑Mobile US (TMUS). Damit bleibt TMUS ein maßgeblicher Bewertungsfaktor für das Bonner Unternehmen.

Die Bedeutung von TMUS für das Mutterkonzern-Storytelling wurde in den vergangenen Tagen erneut unterstrichen: T‑Mobile US legte operative Fortschritte vor, die Aktie reagierte mit einem Kursplus von rund 5 Prozent. Management und Investor Relations hoben ambitionierte Zielzahlen hervor: Für 2026 wird ein Core Adjusted EBITDA von 37,0–37,5 Mrd. USD erwartet, für 2027 40,0–41,0 Mrd. USD; das Adjusted Free Cash Flow wird für 2026 bei 18,0–18,7 Mrd. USD und für 2027 bei 19,5–20,5 Mrd. USD angepeilt. Zudem erhöht TMUS seine Rückkaufspläne für Q1 deutlich auf bis zu 5 Mrd. USD. Vorstandschef Tim Höttges signalisierte, dass die Deutsche Telekom 2026 keine TMUS‑Anteile veräußern werde und zugleich geprüft werde, die Beteiligung gegebenenfalls weiter auszubauen.

Fazit: Die anstehenden Finanzberichte am 26. Februar dürften Aufschluss darüber geben, wie stark sich Rückkäufe, TMUS‑Performance und operative Entwicklungen in Europa auf Gewinn, Cashflow und Kapitalallokation auswirken. Anleger sollten insbesondere die TMUS‑Entwicklung und die Kapitalrückführungsstrategie genau verfolgen.

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 32,46EUR auf Lang & Schwarz (19. Februar 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.