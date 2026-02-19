DATRON AG: Vorläufige Geschäftszahlen 2025 – Das müssen Sie wissen!
Trotz leicht sinkender Umsätze verzeichnet das Unternehmen 2025 einen kräftigen Auftragsschub und bestätigt seinen profitablen Wachstumskurs mit zuversichtlichem Ausblick auf 2026.
- Auftragseingang steigt deutlich um 13,7 % auf TEUR 63.435 (Verhältnis Auftragseingang zu Umsatz bereinigt 1,06).
- Umsatzerlöse leicht rückläufig um 0,7 % auf TEUR 60.196 im Geschäftsjahr 2025.
- Operatives EBIT TEUR 3.071 (EBIT‑Marge 5,1%); unter Berücksichtigung einmaliger Umzugsaufwendungen: EBIT TEUR 614.
- Operatives Ergebnis je Aktie EUR 0,37 (nach Einmaleffekten Ergebnis je Aktie minus EUR 0,06).
- Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine Dividende von EUR 0,10 je Aktie vor (Vorjahr EUR 0,12); geplante Ausschüttungsquote ca. 30 % des operativen Ergebnisses.
- Geschäftsentwicklung 2025: rund 260 verkaufte Maschinen (darunter 150 DATRON neo, ~70 M8Cube/MLCube); Ausblick 2026 bestätigt mit Umsatz/Auftragseingang EUR 63–69 Mio., geplante EBIT‑Marche 5–8% und operativem Ergebnis je Aktie EUR 0,40–0,80.
Der nächste wichtige Termin, Analystenkonferenz, bei DATRON ist am 19.02.2026.
Der Kurs von DATRON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,4500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,33 % im Minus.
16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 7,5250EUR das entspricht einem Plus von +1,01 % seit der Veröffentlichung.
-1,96 %
0,00 %
0,00 %
+0,68 %
+5,00 %
-39,26 %
-18,78 %
-21,23 %
-38,78 %
