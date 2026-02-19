    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDATRON AktievorwärtsNachrichten zu DATRON
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    DATRON AG: Vorläufige Geschäftszahlen 2025 – Das müssen Sie wissen!

    Trotz leicht sinkender Umsätze verzeichnet das Unternehmen 2025 einen kräftigen Auftragsschub und bestätigt seinen profitablen Wachstumskurs mit zuversichtlichem Ausblick auf 2026.

    DATRON AG: Vorläufige Geschäftszahlen 2025 – Das müssen Sie wissen!
    • Auftragseingang steigt deutlich um 13,7 % auf TEUR 63.435 (Verhältnis Auftragseingang zu Umsatz bereinigt 1,06).
    • Umsatzerlöse leicht rückläufig um 0,7 % auf TEUR 60.196 im Geschäftsjahr 2025.
    • Operatives EBIT TEUR 3.071 (EBIT‑Marge 5,1%); unter Berücksichtigung einmaliger Umzugsaufwendungen: EBIT TEUR 614.
    • Operatives Ergebnis je Aktie EUR 0,37 (nach Einmaleffekten Ergebnis je Aktie minus EUR 0,06).
    • Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine Dividende von EUR 0,10 je Aktie vor (Vorjahr EUR 0,12); geplante Ausschüttungsquote ca. 30 % des operativen Ergebnisses.
    • Geschäftsentwicklung 2025: rund 260 verkaufte Maschinen (darunter 150 DATRON neo, ~70 M8Cube/MLCube); Ausblick 2026 bestätigt mit Umsatz/Auftragseingang EUR 63–69 Mio., geplante EBIT‑Marche 5–8% und operativem Ergebnis je Aktie EUR 0,40–0,80.

    Der nächste wichtige Termin, Analystenkonferenz, bei DATRON ist am 19.02.2026.

    Der Kurs von DATRON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,4500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,33 % im Minus.
    16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 7,5250EUR das entspricht einem Plus von +1,01 % seit der Veröffentlichung.


    DATRON

    -1,96 %
    0,00 %
    0,00 %
    +0,68 %
    +5,00 %
    -39,26 %
    -18,78 %
    -21,23 %
    -38,78 %
    ISIN:DE000A0V9LA7WKN:A0V9LA





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DATRON AG: Vorläufige Geschäftszahlen 2025 – Das müssen Sie wissen! Trotz leicht sinkender Umsätze verzeichnet das Unternehmen 2025 einen kräftigen Auftragsschub und bestätigt seinen profitablen Wachstumskurs mit zuversichtlichem Ausblick auf 2026.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     