Trotz Rekordumsatz wird diese Autoaktie brutal zerlegt

Der Online-Gebrauchtwagenhändler steigerte den Umsatz um 58 Prozent auf einen Rekordwert von 5,60 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen von rund 5,3 Milliarden US-Dollar. Im Einzelhandel verkaufte Carvana 163.533 Fahrzeuge, ein Plus von 43 Prozent und rund 5.000 Einheiten mehr als prognostiziert. Auch der Großhandelsumsatz legte mit einem Anstieg von 66 Prozent deutlich zu. Der Bruttogewinn kletterte um 38 Prozent auf 1,05 Milliarden US-Dollar.

Carvana hat im vierten Quartal zwar mehr Autos verkauft als erwartet, doch steigende Kosten und schwächere Margen sorgten für einen Kurseinbruch von zeitweise über 20 Prozent.

Bei genauerem Hinsehen trübte sich jedoch das Bild. Der Bruttogewinn pro Fahrzeug im Einzelhandel sank auf 3.076 US-Dollar und lag damit rund 255 US-Dollar unter dem Vorjahr. Carvana verwies auf höher als erwartete Aufbereitungskosten, geringere Einnahmen aus Versandgebühren, höhere Nicht-Fahrzeugkosten sowie branchenweit steigende Abschreibungen. Auch im Großhandel ging der Bruttogewinn zurück. Zudem investierte das Unternehmen 64 Prozent mehr in Werbung, um die Markenbekanntheit zu steigern.

Das bereinigte EBITDA belief sich auf 511 Millionen US-Dollar und lag damit unter den Markterwartungen von rund 536 Millionen US-Dollar. Die bereinigte EBITDA-Marge verringerte sich um einen Prozentpunkt auf 9,1 Prozent. Der ausgewiesene Nettogewinn von 951 Millionen US-Dollar wurde durch einen Steuereffekt begünstigt; bereinigt lag er bei 333 Millionen US-Dollar, wobei der Großteil aus Kreditverkäufen stammte.

Mitgründer und CEO Ernest Garcia III räumte ein, dass das schnelle Wachstum zu Belastungen geführt habe. "Wir sind schnell gewachsen. Wir haben neue Manager eingestellt und einige Managementebenen umgestaltet, um uns in die Lage zu versetzen, weiter schnell zu wachsen", sagte er. "Und manchmal führt das zu einem kleinen Rückschlag."

Carvana kündigte an, weiter in sein Aufbereitungsnetzwerk und neue Werkstätten zu investieren. Für das laufende Jahr erwartet das Unternehmen ein signifikantes Wachstum bei den verkauften Einheiten und beim bereinigten EBITDA, nannte jedoch keine konkrete Umsatzprognose.

Die Aktie war zuletzt bereits unter Druck geraten, nachdem der Leerverkäufer Gotham City Research Bilanzierungspraktiken infrage gestellt hatte. Garcia wies die Vorwürfe zurück: "Wir verkaufen keine Kredite an verbundene Parteien." Trotz des operativen Wachstums bleibt damit die zentrale Frage, ob Carvana die Margen stabilisieren kann, während es weiter expandiert.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Carvana Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,02 % und einem Kurs von 361,5EUR auf NYSE (19. Februar 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.



