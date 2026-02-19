Siemens Energy: Kursziele steigen – Anleger sehen Rallye voraus

Kurz zuvor hatte auch die kanadische RBC ihr Kursziel kräftig erhöht — von 150 auf 185 Euro — und die Empfehlung „Outperform“ beibehalten. Analyst Colin Moody verwies in seiner am 16. Februar veröffentlichten Studie auf steigende Zuversicht in Bezug auf Free Cashflow und das Gasgeschäft; ein zuletzt starkes Quartal des Konzerns stärke den Investmentansatz, so RBC. Beide Institute belassen damit ihre positiven Ratings, sehen aber unterschiedliche Kursziele, die das Aufwärtspotenzial aus Analystensicht etwa im gleichen Bereich verorten.

Deutsche Banken und Researchhäuser haben ihre Kursprognosen für Siemens Energy zuletzt nach oben angepasst und stützen damit die positive Marktstimmung rund um den Energiekonzern. Deutsche Bank Research hob das Kursziel von 170 auf 180 Euro an und bestätigte die Einstufung „Buy“. In seinem Kommentar zu einer Investorenveranstaltung mit der Finanzchefin sowie zum Bericht zum ersten Geschäftsquartal passte Analyst Gael de-Bray seine Schätzungen an und unterstrich vor allem die „beispiellose Stärke“ im Gasturbinengeschäft. Die Notiz der Studie wurde erstmals am 16. Februar 2026 um 08:07 CET weitergegeben.

Die jüngsten Research-Updates lesen sich wie eine Bestätigung der operativen Erholung bei Siemens Energy: das Gasturbinensegment als Umsatz- und Margentreiber, eine verbesserte Cashflow-Prognose und anhaltende Nachfrage nach Energiesystemen. Analysten nahmen folglich ihre Gewinn- und Cashflow-Schätzungen nach oben — ein Signal, das institutionelle Investoren wie Privatanleger gleichermaßen aufhorchen lässt.

Parallel dazu zeigen Diskussionsforen und Anlegerkommentare ein gemischtes Bild aus Zuversicht und Vorsicht. Viele Privatanleger raten, sich nicht von kurzfristigen Kursschwankungen verunsichern zu lassen, verweisen auf eine langfristige Aufwärtsbewegung und erwarten künftig wieder attraktive Dividendenausschüttungen. Einzelne Stimmen mahnen jedoch zu Disziplin bei Korrekturen und erinnern daran, Gewinne gegebenenfalls zu realisieren.

Fazit für Anleger: Die Analystenupdates stützen die positive Story von Siemens Energy, während die geringe Streuung der Kursziele das Vertrauen in die Konsolidierung der Erholung widerspiegelt. Kurzfristig bleibt die Aktie anfällig für Volatilität; mittelfristig stehen operative Verbesserung, Free-Cashflow-Potenzial und das starke Gasturbinengeschäft im Fokus. Für Buy-and-hold-Investoren bestätigen die Bewertungen die Halteargumente, risikobewusste Marktteilnehmer sollten jedoch Schwankungen einkalkulieren und auf Cashflow- und Margenentwicklung achten.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 167,3EUR auf Lang & Schwarz (19. Februar 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.